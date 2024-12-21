 

В Новой Москве десятки мигрантов избили трёх учеников; въехавший в толпу на рождественском рынке в Германии оказался беженцем

 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки школьников в новой Москве, в результате которой пострадали несколько подростков. "В социальных медиа сообщается, что в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников. По данному факту ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении ведомства. По данным СКР, в результате инцидента двое пострадавших находятся в больнице, и "это уже не первый подобный инцидент в данной школе".

 

Подозреваемый в наезде на толпу посетителей рождественской ярмарки оказался беженцем Талебом А., он много лет жил в Германии и работал медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии. Вечером 20 декабря автомобиль на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, погибли два человека, пострадали 68 человек, в том числе 15 - тяжело.

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