В Новой Москве десятки мигрантов избили трёх учеников; въехавший в толпу на рождественском рынке в Германии оказался беженцем

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки школьников в новой Москве, в результате которой пострадали несколько подростков. "В социальных медиа сообщается, что в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников. По данному факту ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении ведомства. По данным СКР, в результате инцидента двое пострадавших находятся в больнице, и "это уже не первый подобный инцидент в данной школе".