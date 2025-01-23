 

Каждый 12-й житель Лондона - нелегальный иммигрант

По данным британской компании "Вода Темзы" (Thames Water, оказывает услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод в Лондоне и близлежащих графствах южной Англии), каждый двенадцатый житель Лондона - нелегальный иммигрант. Компания выяснила это, когда устанавливала "скрытых потребителей". Предположительно, в Лондоне более полумиллиона нелегальных мигрантов, в Британии - более миллиона.
Из двенадцати участников банды, специализировавшейся на краже айфонов в Лондоне, одиннадцать - несовершеннолетние. Те имена участников банды, которые названы, позволяют предположить, что она состоит из мигрантов.
На этой неделе в Британии начался процесс над Акселем Рудакубаной, сыном легальных мигрантов из Руанды, родившимся в Британии. 29 июля 2024 года несовершеннолетний на тот момент Рудакубана зарезал трёх маленьких девочек в танцевальном классе в Саутпорте и ранил ещё десять или одиннадцать человек: девятерых детей (шестерых - тяжело) и двоих взрослых (обоих тяжело).
 
В Германии афганский мигрант, которого должны были выдворить из страны ещё в декабре, но не выдворили, убил двухлетнего мальчика и взрослого мужчину, пытавшегося защитить детей, а также тяжело ранил ещё двоих (маленькую девочку и пожилую женщину).



 



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