Каждый пятый британец открыто не намерен соблюдать ограничения в рождественские праздники

Опрос "Дейли Мейл" установил, что 46% британцев заявляют о своей готовности полностью соблюдать ковидоограничения в рождественские праздники.

В то же время 19% британцев прямо говорят, что не будут их соблюдать, 14% намерены праздновать на открытом воздухе (где можно собираться большей компанией), а 17% ни в чём не уверены.

Сейчас в британском парламенте обсуждается идея ввести на время рождественских праздников послабления карантинного режима, "чтобы семьи могли собраться после такого ужасного года". По опросам, её поддерживают 39% британцев и 31% не поддерживают.