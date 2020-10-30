Каждый пятый британец открыто не намерен соблюдать ограничения в рождественские праздники
- 30.10.2020, 23:08,
- Новости
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Опрос "Дейли Мейл"
установил, что 46% британцев заявляют о своей готовности полностью соблюдать ковидоограничения в рождественские праздники.
В то же время 19% британцев прямо говорят, что не будут их соблюдать, 14% намерены праздновать на открытом воздухе (где можно собираться большей компанией), а 17% ни в чём не уверены.
Сейчас в британском парламенте обсуждается идея ввести на время рождественских праздников послабления карантинного режима, "чтобы семьи могли собраться после такого ужасного года". По опросам, её поддерживают 39% британцев и 31% не поддерживают.
Социальный эксперимент
Эдинбургского университета показал, что люди скорее готовы придерживаться ковидоограничений, если то же делают другие члены их социальной группы. Работает разделение на "мы" и "они" и неосознанное подражание "нашим".