Крестный ход прошёл во множестве городов России
- 04.11.2025, 16:12,
- Новости
- 229
-
В разных городах России прошёл крестный ход в честь Дня народного единства.
В Казани
шествие началось от стен Благовещенского собора Казанского Кремля и завершилось в Казанском Богородицком монастыре, где, по преданию, в 1579 году была явлена девочке Матроне небольшая икона, которая стала почитаться как икона Казанской Божьей матери.
В Екатеринбурге
молитвенное шествие возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Феогност, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.
Во Владивостоке
крестный ход в честь Дня народного единства прошёл впервые с 2012 года.
В Волгограде
молились за здравие и мудрость президента РФ Владимира Путина, а также за участников СВО.
В Уфе
верующие составили пять колонн.