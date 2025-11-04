 

Крестный ход прошёл во множестве городов России

В разных городах России прошёл крестный ход в честь Дня народного единства.
В Казани шествие началось от стен Благовещенского собора Казанского Кремля и завершилось в Казанском Богородицком монастыре, где, по преданию, в 1579 году была явлена девочке Матроне небольшая икона, которая стала почитаться как икона Казанской Божьей матери.
В Нижнем Новгороде крестный ход хотели отменить из-за дождя, но в итоге провели.
Общекарельский крестный ход состоялся в Петрозаводске.
В Екатеринбурге молитвенное шествие возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Феогност, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.
Во Владивостоке крестный ход в честь Дня народного единства прошёл впервые с 2012 года.
В Волгограде молились за здравие и мудрость президента РФ Владимира Путина, а также за участников СВО.
Прошёл крестный ход и в Ижевске.
В Уфе верующие составили пять колонн.

Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

