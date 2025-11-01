 

В России впервые прошёл агродиктант, в нём приняли участие больше 400 000 человек

С 8 по 12 октября все регионы России приняли участие в первом Всероссийском агродиктанте. В нём приняли участие более четырёхсот тысяч человек, и глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных считает, что он показал, что гражданам интересна аграрная тема - в том числе горожанам.

"Главным итогом всероссийского агродиктанта стало то, что аграрная повестка в стране интересна гражданам. Мы получили много интересных статистических данных. В первом агродиктанте приняли участие более 400 тыс. человек. И было интересно посмотреть, какие территории были более активны. Мы увидели, что количество поделилось пополам между жителями сельских территорий и городских, несмотря на то, что в сельской местности у нас живет четверть населения. Наибольший интерес к участию в проекте показали жители Волгоградской, Ростовской и Московской областей, Республик Дагестан и Башкортостан, а также Краснодарского края".

Женщины принимали участие в агродиктанте активнее, чем мужчины; организаторам была особенно важна активность молодёжи, поэтому "большое количество офлайн-площадок было организовано как раз в аграрных вузах, в институтах, в школах".

Более 8 тыс. человек ответили правильно на все вопросы агродиктанта. 

