Россияне считают, что гаджеты опасны для детей, но не для взрослых

68% россиян считают, что использование гаджетов может вызвать игровую зависимость у детей, 62% полагают, что электронные устройства представляют угрозу здоровью, свидетельствуют результаты исследования НИУ ВШЭ. 52% россиян боятся зависимости детей от социальных сетей. В то же время, по мнению опрошенных, для взрослых людей польза от использования гаджетов превышает риски.

По опубликованным в начале июня нынешнего года данным МТС, эл.устройства попадают в руки российским детям в среднем в возрасте пяти лет, и в 7-10 лет 41% детей уже проводят онлайн 3-5 часов в день. А в возрасте 11-14 лет 39% российских детей проводят онлайн 6-8 часов в день.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, в каких случаях может быть опасна оплата картой. Она призвала никому не сообщать данные карты, секретные коды, не переходить по ненадёжным ссылкам и проверять подлинность адреса сайта. Снимая деньги в банкомате, стоит убедиться, что там нет никаких накладок и прочих «лишних» устройств. При совершении покупок в интернет не следует вводить данные основной карты — для этой цели лучше обзавестись отдельной картой, которую можно пополнять на сумму необходимой покупки. Также эксперт посоветовала ставить запрет на запоминание данных карты в браузере.



