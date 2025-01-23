Вино в России популярнее водки; каждый второй россиянин чувствует зависимость от гаджетов

По итогам 2024 года суммарные объёмы реализации различных видов вина в России увеличились на 3,2 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки 81,9 миллиона декалитров. При этом продажи водки в России в 2024 году увеличились на 0,6 процента и достигли 76 миллионов декалитров. Вино в РФ второй год подряд оказывается популярнее водки, несмотря на повышение ставки акциза в мае и таможенных пошлин в августе.

Согласно опросу "Авито", почти половина из 10 тыс. опрошенных россиян признались, что чувствуют зависимость от гаджетов. Женщины ощущают ее чаще, чем мужчины: зависимость ощущают 49% россиян, более половины (55%) из которых женщины. Из числа тех, кто имеют зависимость, 55% - в возрасте от 25 до 44 лет. 33% опрошенных считают, что зависимости у них нет. 17% - не уверены.

В основном речь идет о смартфонах, поскольку их используют 94% опрошенных. 44% проводят в гаджетах от 2 до 5 часов в день, 20% - более восьми часов. Почти половина, а именно 49% россиян пробовали победить зависимость от гаджетов, 26% из них признали сложность этого.