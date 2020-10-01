 

Половина россиян детородного возраста не хотят заводить детей

 

Почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет (46% опрошенных) не намерены заводить детей, таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ:

"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодёжь от 18 до 24 лет - самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей".


С 2018 года доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась (до 60%), а доля тех, кто планирует ещё одного ребенка, уже являясь родителем, увеличилась (до 25%).


Наиболее распространённые доводы, которыми россияне объясняют свое нежелание заводить детей, - сложное финансовое положение (24%), отсутствие партнёра (15%) и плохие жилищные условия (12%). Женщины также объяснили нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности. 

 


 


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