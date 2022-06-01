 

58% россиян считают, что у современных детей более опасное детство

По данным опроса ВЦИОМа, 58% граждан России считают, что детство современных детей более опасно, чем было ранее. Чаще всего (57%) наибольшей опасностью называют электронные устройства, 43% указывают на опасность наркотиков. Однако молодые люди 18-24 лет опасности в электронных устройствах не видят, а вот наркотики называют опасностью в 53% случаев. Чем меньше размер населённого пункта -- тем чаще люди считают, что детство стало более опасным. На селе так думают 61% опрошенных, в городах-миллионниках -- 47%. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Только 13% россиян считают, что пожилым лучше жить в доме престарелых
» ВЦИОМ: россияне считают, что они принимают решения сами, а вот другие — нет
» Большинство американцев равнодушны к уменьшению белого населения США
» 64% россиян считают, что Россия сыграла решающую роль в урегулировании конфликта в Карабахе
» Россияне доверяют бабушкам и дедушкам, но предпочитают отдавать детей в детсады
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность.

Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность.

Опыт дефашизации японской нации

Опыт дефашизации японской нации

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Тернополе запретили петь на русском языке

  • 23:12
  • 75

Украинцы обстреляли Святогорскую Лавру

  • 23:10
  • 106

Стоимость расселения ветхого жилья в России составляет 1,3 триллиона рублей

  • 23:00
  • 81

58% россиян считают, что у современных детей более опасное детство

  • 22:42
  • 94

Военное присутствие России в Арктике будет усилено

  • 22:09
  • 109

Крымско-татарский добровольческий батальон признан террористическим

  • 22:02
  • 108
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru