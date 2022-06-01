58% россиян считают, что у современных детей более опасное детство

По данным опроса ВЦИОМа
, 58% граждан России считают, что детство современных детей более опасно, чем было ранее. Чаще всего (57%) наибольшей опасностью называют электронные устройства, 43% указывают на опасность наркотиков. Однако молодые люди 18-24 лет опасности в электронных устройствах не видят, а вот наркотики называют опасностью в 53% случаев. Чем меньше размер населённого пункта -- тем чаще люди считают, что детство стало более опасным. На селе так думают 61% опрошенных, в городах-миллионниках -- 47%.