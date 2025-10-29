Глава Росархива опроверг ограничение доступа к следственным делам репрессированных

Глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов в беседе с ТАСС опроверг сведения об ограничении ведомством доступа исследователей к уголовно-следственным делам репрессированных, сказав, что сохраняется прежний порядок доступа к делам жертв политических репрессий.

"Речь идёт о том, что, действительно, мной как уполномоченным руководителем утвержден так называемый перечень сведений, которые могут относиться к документам для ограниченного пользования. И там есть документы, связанные с уголовно-следственными делами на жертв политических репрессий. Но такие решения вступают в силу только после того, как комиссия рассмотрит соответствующие материалы, вынесет по ним рекомендации, и на их основании я подпишу соответствующий приказ. По этому вопросу комиссия еще ни разу не заседала, мы ни одного такого решения еще не приняли", - сказал он.

Артизов отметил, что утверждённый ранее порядок доступа к делам сохраняется без изменений. "Этот порядок не изменился. Совместный приказ ФСБ, МВД и Минкультуры России действует уже почти 20 лет", - уточнил он.



