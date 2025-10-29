 

Глава Росархива опроверг ограничение доступа к следственным делам репрессированных

Глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов в беседе с ТАСС опроверг сведения об ограничении ведомством доступа исследователей к уголовно-следственным делам репрессированных, сказав, что сохраняется прежний порядок доступа к делам жертв политических репрессий.

"Речь идёт о том, что, действительно, мной как уполномоченным руководителем утвержден так называемый перечень сведений, которые могут относиться к документам для ограниченного пользования. И там есть документы, связанные с уголовно-следственными делами на жертв политических репрессий. Но такие решения вступают в силу только после того, как комиссия рассмотрит соответствующие материалы, вынесет по ним рекомендации, и на их основании я подпишу соответствующий приказ. По этому вопросу комиссия еще ни разу не заседала, мы ни одного такого решения еще не приняли", - сказал он.

Артизов отметил, что утверждённый ранее порядок доступа к делам сохраняется без изменений. "Этот порядок не изменился. Совместный приказ ФСБ, МВД и Минкультуры России действует уже почти 20 лет", - уточнил он.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Госдуму внесен законопроект об увековечении памяти жертв политрепрессий
» Для доступа к общественному Wi-Fi достаточно SMS или кредитной карты
» ФАС получит право решать, кому, по какой цене и в каких объемах продавать товары...
» Комиссия Госдумы проголосовала за лишение Генадия Гудкова депутатских полномочий
» Кокошин предостерег Грузию
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Большинство россиян видят изменения в нравственном состоянии общества - но не своего окружения

  • 12:45
  • 104

Пелевин: налево или направо?

ВСУ атакуют российские регионы, в Брянской области погибла женщина и ранена девочка

  • 11:06
  • 148

Глава Росархива опроверг ограничение доступа к следственным делам репрессированных

  • 10:32
  • 153

55% немок не чувствуют себя в безопасности нигде в общественных местах; Минздрав ФРГ считает, что это из-за мигрантов

  • 17:35
  • 541
Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram