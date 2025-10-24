 

В Чечне будут проводить "разъяснительные беседы" с женщинами, не желающими носить платок

 

В Чечне будут проводить "разъяснительные беседы" с женщинами, не носящими платок, заявил помощник главы региона Рамзана Кадырова, замминистра по делам молодежи Амир Сугаипов. По его мнению, покрытые женщины выглядят "достойнее и красивее":

 

 Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев — с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее. 

 

По его словам, у чеченцев "с самых корней, от предков, чётко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина", и всё это - ради блага женщин. А кто не будет слушаться - на тех будут влиять через родителей:
Мы действуем с благими намерениями. Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями. Мы переживаем и заботимся о наших сестрах. Всё это начато исключительно ради их блага. 

