ВЦИОМ: россияне против ограничения права пожилых людей водить машину

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 51% россиян имеют водительские права, 36% действительно водят транспортное средство.

68% россиян убеждены, что пол не имеет значения в вопросах вождения, 24% считают, что мужчины водят лучше, потому что они спокойнее и лучше понимают техническую сторону вождения. В то же время статистика (как российская, так и, например, американская) свидетельствует, что женщины - из-за меньшей склонности к риску - реже попадают в аварии, и их аварии обычно менее тяжёлые.

Только 15% опрошенных россиян считают, что должен быть установлен какой-то верхний возрастной предел для водителей (чаще всего называют 70 лет); та же доля - 15% - считают, что ограничений к вождению не должно быть даже по медицинским показаниям (в столичных городах так думают 21%).