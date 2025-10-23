В Минпромторге хотят раскрыть тайну ценообразования на продукты

Минпромторг хочет получить от Федеральной налоговой службы доступ к налоговой тайне торговли и поставщиков, чтобы лучше понимать ценообразование. От ФНС ждут раскрытия коммерческой информации бизнеса, касающейся товаров продовольственной корзины — принципы формирование их стоимости, данные о сделках, суммах доходов, расходах и прибыли.

«Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну», — отмечают авторы документа.

По словам исполнительного директора Союза участников рынка картофеля и овощей Алексея Красильникова, наценка ритейлеров сегодня может в два или три раза превышать стоимость товаров в опте. В Союзе органического земледелия называют инициативу «системой нерыночного регулирования цен», а в ассоциации «Народный фермер» суть законопроекта не поняли: продуктовый рынок сейчас контролируют сети, но в случае скачков цен проверяют лишь производителей, отметил заместитель председателя совета ассоциации Бабкен Испирян.