 

В Минпромторге хотят раскрыть тайну ценообразования на продукты

 

Минпромторг хочет получить от Федеральной налоговой службы доступ к налоговой тайне торговли и поставщиков, чтобы лучше понимать ценообразование. От ФНС ждут раскрытия коммерческой информации бизнеса, касающейся товаров продовольственной корзины — принципы формирование их стоимости, данные о сделках, суммах доходов, расходах и прибыли. 

«Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну», — отмечают авторы документа.

По словам исполнительного директора Союза участников рынка картофеля и овощей Алексея Красильникова, наценка ритейлеров сегодня может в два или три раза превышать стоимость товаров в опте. В Союзе органического земледелия называют инициативу «системой нерыночного регулирования цен», а в ассоциации «Народный фермер» суть законопроекта не поняли: продуктовый рынок сейчас контролируют сети, но в случае скачков цен проверяют лишь производителей, отметил заместитель председателя совета ассоциации Бабкен Испирян.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В России готовится к вводу система tax free
» Налоговики решили, что налоговая тайна в России не очень нужна
» Минфин предложил увеличить штрафы за разглашение коммерческой тайны
» Mail.ru не хочет платить НДС при продаже виртуальных товаров
» Розничным торговцам хотят запретить поднимать цены более чем на 15% от оптовой цены
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ивановский завод тяжёлого станкостроения возвращён в собственность государства

  • 14:37
  • 143

ВЦИОМ: россияне против ограничения права пожилых людей водить машину

  • 11:34
  • 181

Более трёх тысяч учёных, предпринимателей, общественных деятелей выступили против создания сверхразумного ИИ

  • 10:25
  • 300

В Югре на лечение мигрантов за год потратили треть миллиарда, в Новосибирске мигрант убил женщину и ребёнка

  • 09:44
  • 349

В Минпромторге хотят раскрыть тайну ценообразования на продукты

  • 09:24
  • 198

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР

  • 08:25
  • 343
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram