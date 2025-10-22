В РФ 160 000 абонентских номеров сдавались в аренду третьим лицам, больше миллиона были зарегистрированы на 56 человек

Российские правоохранители обнаружили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных всего на 56 человек, изъято более двух тысяч сим-боксов и более 500 тысяч сим-карт, с которых совершалось до 20 миллионов мошеннических звонков за сутки. В апреле в России ввели уголовную ответственность за незаконное использование автоматических телефонных станций (АТС) и сим-боксов,

позволяющих звонить с большого числа сим-карт от имени местных операторов связи.

Приостановлено оказание услуг связи 160 тыс. абонентских номеров, владельцы которых сдавали аккаунты в аренду третьим лицам.

Более 4 млн симкарт иностранцев в РФ принадлежат неизвестным лицам.



