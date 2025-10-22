 

В РФ 160 000 абонентских номеров сдавались в аренду третьим лицам, больше миллиона были зарегистрированы на 56 человек

Российские правоохранители обнаружили более миллиона телефонных номеров, зарегистрированных всего на 56 человек, изъято более двух тысяч сим-боксов и более 500 тысяч сим-карт, с которых совершалось до 20 миллионов мошеннических звонков за сутки. В апреле в России ввели уголовную ответственность за незаконное использование автоматических телефонных станций (АТС) и сим-боксов,

позволяющих звонить с большого числа сим-карт от имени местных операторов связи.

Приостановлено оказание услуг связи 160 тыс. абонентских номеров, владельцы которых сдавали аккаунты в аренду третьим лицам.

Более 4 млн симкарт иностранцев в РФ принадлежат неизвестным лицам.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» С 1 апреля на Госуслугах можно будет проверить мошенничество с сим-картами
» Телефонные мошенники обманули профессоров
» Осуждённых и подозреваемых в РФ будут отключать от сотовой связи
» Банки требуют ограничить количество SIM-карт у россиян
» Госдума приняла в во втором чтении поправки к законам, обеспечивающие перенос мобильных номеров между операторами
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Чечне предположили, что сбежавшую в Ереван чеченку убили правозащитники

  • 17:12
  • 841

В РФ засекретили данные о половых преступлениях новых россиян

  • 11:20
  • 375

ИИ искажает ответ на запросы пользователей в 45% случаев

  • 11:01
  • 380

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

  • 10:26
  • 295

74% россиян сталкиваются со сложностями при получении медицинских услуг по ОМС

  • 10:11
  • 399

В РФ 160 000 абонентских номеров сдавались в аренду третьим лицам, больше миллиона были зарегистрированы на 56 человек

  • 09:58
  • 335
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram