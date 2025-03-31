С 1 апреля на Госуслугах можно будет проверить мошенничество с сим-картами

Услуга "Сим-карты", с помощью которой в личном кабинете Госуслуг можно будет увидеть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на одного человека у операторов, станет доступен на портале госуслуг 1 апреля в 20:00 по Москве.

Кроме того, с 1 апреля операторы не смогут оформить более 20 сим-карт гражданину России и более 10 сим-карт - иностранцу. Если число сим-карт уже превышает это количество, нужно будет отказаться от лишних. Эти меры необходимы, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов.



