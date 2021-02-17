 

Осуждённых и подозреваемых в РФ будут отключать от сотовой связи

 

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении депутатский законопроект об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключёнными в местах лишения свободы. Операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используют осуждённые в тюрьмах, подозреваемые, обвиняемые и осуждённые в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

В пояснительной записке депутаты Василий Пискарёв, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников упоминают, что, несмотря на действующий запрет для заключённых иметь при себе средства связи, в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы их было изъято более 56 тысяч, а за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более пяти тысяч человек. Авторы инициативы считают, что мобильные в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.



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