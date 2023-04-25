Телефонные мошенники обманули профессоров

Телефонные мошенники обманули пожилых профессоров МГУ и МГТУ, выманив у первого семь миллионов рублей, а у второго — полтора миллиона. Учёным позвонили якобы представители Центробанка, сообщив, что с их счетов пытаются списать деньги и предложив спасти сбережения переводом на «безопасные счета». Профессора попались на эту уловку. Им объяснили, что деньги почти невозможно вернуть, однако в Москве удалось изъять базу из пятнадцати тысяч номеров, с которых мошенники звонили под видом сотрудников банка и выманивали деньги. Установлено около сорока пострадавших. Возбуждено восемнадцать уголовных дел о кражах и мошенничестве, один из злоумышленников задержан, соучастники объявлены в розыск.

В последние годы Генеральная прокуратура смогла пресечь деятельность некоторых мошеннических кол-центров, действующих из мест лишения свободы. Однако первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин признал проблему, связанную с подменой абонентских номеров (когда звонки в том числе из-за рубежа определяются как сделанные с российских номеров) и бездействием операторов:

"Это способ совершения мошенничества, который позволяет преступникам при использовании методов социальной инженерии похищать денежные средства наших граждан. К сожалению, мы столкнулись с бездействием малых операторов связи - при выявлении таких подменных номеров они не блокируют их".



