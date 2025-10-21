Британское исследование показало, что ИИ ухудшил навыки анализа, а российское - что он внушает "ложную креативность"

Использование генеративного искусственного интеллекта в учебном процессе снижает реальный уровень креативности студентов, создавая у них при этом иллюзию собственной творческой продуктивности, выяснили учёные Томского государственного университета. Они провели эксперимент, в котором изучалось влияние инструментов на основе больших языковых моделей на развитие навыков креативности, и обнаружили, что студенты, использовавшие нейросети, продемонстрировали более низкие показатели креативности по всем критериям: оригинальности, новизне и количеству идей. Однако при этом они считали себя более креативными.

"Среди всех компетенций мы выбрали именно креативность, потому что, ее считают одной из ключевых для продуктивности личности в современном мире. Кроме того, способность к творческой деятельности - это то, что по устоявшемуся мнению, долгое время отличало человека от машины в условиях стремительного технологического развития. Результаты показали, что студенты, использовавшие нейросети, продемонстрировали статистически более низкие показатели креативности по всем критериям: оригинальности, новизне и количеству идей. Однако субъективно они оценили себя как более креативных".





Искусственный интеллект активно меняет когнитивные процессы подростков, заставляя их мыслить быстрее, но в ущерб глубине анализа, - таковы выводы нового исследования Оксфордского университетского издательства, в ходе которого были опрошены 2000 учащихся из Великобритании в возрасте от 13 до 18 лет. Около 80% респондентов признались, что используют ИИ-инструменты для выполнения домашних заданий и это им помогает быстрее решать сложные задачи.

Ранее (в июне) аналогичные результаты показало исследование Массачусетского технологического института: искусственный интеллект снижает возможности человеческого, сокращая число нейронных связей и мозговую активность. "Эксперты MIT констатировали парадокс производительности: нейросети ускоряют выполнение задач в моменте примерно вдвое, но существенно снижают основную когнитивную активность, необходимую для обучения".