 

Искусственный интеллект всё чаще применяется для мошенничества на экзаменах

Десятки тысяч британских студентов покупают вскладчину продвинутые версии искусственного интеллекта и используют его для написания эссе, в том числе экзаменационных. Вычислить такие работы почти невозможно. О мошенничестве с использованием ИИ сообщают 80% высших учебных заведений Британии, и вероятно, что с новым набором проблема ещё усугубится. Она характерна не только для Британии: проведённое в пяти странах исследование показало, что 74% студентов признаются в намерении использовать ИИ, и в 95% случаев программы "антиплагиата" не в состоянии разоблачить подделку, созданную с применением ИИ. Ранее группа оксфордских профессоров заявила, что электронные устройства с ИИ "более не приемлемы" в высшем учебном заведении. 
На росте числа ИИ-мошенничеств сказалось не только усовершенствование искусственного интеллекта, но и сформировавшаяся во время ковидорегуляций привычка учащихся "заниматься удалённо". 
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APN.ru