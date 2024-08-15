Искусственный интеллект всё чаще применяется для мошенничества на экзаменах

Десятки тысяч британских студентов покупают вскладчину продвинутые версии искусственного интеллекта и используют его для написания эссе, в том числе экзаменационных. Вычислить такие работы почти невозможно. О мошенничестве с использованием ИИ сообщают 80% высших учебных заведений Британии, и вероятно, что с новым набором проблема ещё усугубится. Она характерна не только для Британии: проведённое в пяти странах исследование показало, что 74% студентов признаются в намерении использовать ИИ, и в 95% случаев программы "антиплагиата" не в состоянии разоблачить подделку, созданную с применением ИИ. Ранее группа оксфордских профессоров заявила, что электронные устройства с ИИ "более не приемлемы" в высшем учебном заведении.

На росте числа ИИ-мошенничеств сказалось не только усовершенствование искусственного интеллекта, но и сформировавшаяся во время ковидорегуляций привычка учащихся "заниматься удалённо".