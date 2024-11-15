 

Неискушённые читатели перестали различать стихи, написанные людьми и ИИ; стихи ИИ получили даже более высокие оценки

 

Американские ученые Брайан Портер и Эдуард Мэйчери из Питтсбургского университета провели исследование, которое показало, что людям уже сложно отличить сгенерированные ИИ произведения искусства от созданных людьми.

Исследование состояло из двух экспериментов, в первом приняли участие более 1,6 тыс. человек. Для него выбрали по пять работ десяти известных англоязычных поэтов, в том числе классиков, как Уильям Шекспир, лорд Байрон, и еще пять генерировались при помощи чат-бота ChatGPT 3.5 с соблюдением стиля этих авторов. Затем каждый участник получил случайным образом десять текстов - 5 реального автора, столько же в его стиле от ИИ, - и отвечал, является ли он искусственным продуктом или вышел из-под пера. Опыт показал, что участники не могли определить, какое из стихотворений принадлежит настоящему автору и даже несколько чаще называли реальными сгенерированные стихи.

Второй эксперимент проводился с новой группой из почти 700 участников, которые участвовали в исследовании онлайн. Они получали случайный набор из 10 стихотворений (из 100 использовавшихся в первом эксперименте) и оценивали их по 14 различным параметрам. Участников разделили на три группы: одной говорили, что все тексты созданы ИИ (независимо от реального авторства), другой сообщали, что они читают реальные работы, наконец, третья группа не получала никакой информации об авторстве. 

В результате участники первой группы давали в среднем более низкие оценки, чем второй, то есть они предпочитали реальные стихотворения, если заранее знали, что они написаны человеком, а не ИИ. Сравнение результатов с третьей группой, участники которой не знали, чьи тексты они читали, показало, что подопытные в целом оценили работы ИИ выше, чем реальных поэтов.



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