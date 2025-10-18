 

Студенты из России получили 13 золотых медалей на международной олимпиаде по химии в Туркмении

Российские студенты завоевали 13 золотых медалей на Международной олимпиаде по химии, которая прошла в Туркменском государственном университете им. Махтумкули с 15 по 17 октября. Она проводилась в форме индивидуальных соревнований в двух категориях. В первой (категория А) участвовали студенты, обучающиеся по специальности химия, во второй (B) - студенты, не обучающиеся по специальности химия.

В категории А российские студенты взяли 11 золотых медалей из 14. Ими награждены студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Новосибирского государственного университета и Московского физико-технического института (МФТИ). В категории B две золотые медали из 12 получили студенты из МФТИ.

В IV Международной олимпиаде по химии приняли участие более ста студентов из 24 высших учебных заведений России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, а также более ста пятидесяти студентов из 23 высших учебных заведений Туркмении.

