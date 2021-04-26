Российские школы взяли семь золотых медалей на Менделеевской олимпиаде

Российские школьники завоевали на 55-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии 7 золотых медалей.

"Всего в 55-й Международной Менделеевской олимпиаде участвовали 145 школьников из 28 стран. Они разыграли 43 бронзовых, 29 серебряных и 15 золотых медалей. Почти половина наград высшей пробы осталась в России. Четыре золота положила в копилку команда Румынии. По одной золотой медали завоевали школьники Туркменистана, Турции, Узбекистана и Украины", – говорится в сообщении химического факультета МГУ им. Ломоносова.





Абсолютным победителем олимпиады и обладателем премии им. Валерия Лунина в размере $5 тыс. стал школьник из Румынии Рауль-Мирча Бодрогян. Среди российских обладателей золотых медалей – одиннадцатиклассники Александр Трофимов (Свердловская область), Андрей Тырин и Георгий Жомин (Москва), Алексей Шарыгин (Вологодская область), Степан Епифанцев (Новосибирская область), а также девятиклассник Святослав Михайленко (Московская область) и десятиклассник Владимир Михайленко (Мордовия).

Менделеевскую олимпиаду школьников по химии начали проводить в СССР как Всесоюзную олимпиаду по химии в 1967 году. Задачи для олимпиады составляет международное жюри из учёных-химиков.