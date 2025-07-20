 

Шесть российских школьников получили 6 медалей на Международной математической олимпиаде

Шесть школьников из России завоевали шесть медалей - пять золотых и одну серебряную - на 66 Международной математической олимпиаде в Австралии. 
Золотые медали получили: Иван Часовских, школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Химки (также стал обладателем абсолютного 1-го места в индивидуальном зачёте); Дмитрий Гришко, "Пятьдесят седьмая школа", г. Москва; Илья Замоторин, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург; Василий Патрушев, школа № 9 с углубленным изучением китайского языка г. Владивосток; Артём Садыков, физико-математический лицей № 31, г. Челябинск. Серебряную медаль получил ученик того же физико-математического лицея № 31 Иван Кокарев.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российские школьники получили 3 золотые и 1 серебряную медаль на международной олимпиаде по химии
» Российские школьники завоевали четыре медали на международной биологической олимпиаде
» Все пять российских участников получили золото на международной олимпиаде по физике
» Российские школьники на Международной олимпиаде по математике уступили только Китаю
» Пять золотых медалей взяли российские школьники на международной олимпиаде по астрономии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Челябинской области преследуют участников Русской Общины

  • 21:42
  • 502

Азербайджан готовится к новой анексии армянских территорий

  • 19:47
  • 205

3% россиян считают мигрантов полезными для экономики, МВД отмечает рост смертности в ДТП по вине мигрантов

  • 18:27
  • 222

Шесть российских школьников получили 6 медалей на Международной математической олимпиаде

  • 18:14
  • 224

ВСУ атакуют российские регионы, президент Азербайджана посоветовал украинцам сражаться с Россией

  • 18:05
  • 249

Терпимость и комфорт в мире

  • 18:15
  • 535
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram