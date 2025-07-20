Шесть российских школьников получили 6 медалей на Международной математической олимпиаде
- 20.07.2025, 18:14,
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Золотые медали получили: Иван Часовских, школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Химки (также стал обладателем абсолютного 1-го места в индивидуальном зачёте); Дмитрий Гришко, "Пятьдесят седьмая школа", г. Москва; Илья Замоторин, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург; Василий Патрушев, школа № 9 с углубленным изучением китайского языка г. Владивосток; Артём Садыков, физико-математический лицей № 31, г. Челябинск. Серебряную медаль получил ученик того же физико-математического лицея № 31 Иван Кокарев.