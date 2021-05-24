 

Российские школьники обновили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике

 

Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, сообщает Минпросвещения. Соревнования проходили дистанционно в Тайване, с 17 мая, в два тура. В них участвовали школьники из 23 стран, общим числом более 180 человек.

"В российскую команду вошли Амир Ахундзянов из Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Алферова РАН, академического лицея «Физико-техническая школа» имени Алферова, Денис Исмагилов, Матвей Кенязев и Матвей Федин из Физтех-лицея имени Капицы, Николай Кононенко из Пятьдесят седьмой школы в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Данила Самоделкин из школы № 2007 ФМШ, Дмитрий Хватов из государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы». Школьники тренировались и выступали на олимпиаде на базе МФТИ".

В декабре 2019 года российская сборная завоевала шесть медалей на естественно-научной олимпиаде юниоров в Катаре, теперь абсолютный рекорд обновлён.


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