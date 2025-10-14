 

Производителя подгузников Helen Harper проверят на финансирование ВСУ

По утверждению Telegram-канал Mash, компания могла переводить часть денег от прибыли ВСУ. Ещё в марте 2022 года Helen Harper публично высказалась против спецоперации.

 

Обращение о проверке на причастность к финансированию украинских формирований было направлено в СК. Также в обращении  просят проверить все высказывания фирмы и узнать, были ли переводы для ВСУ.

 

"Уточняется, что Ontex Group NV не только продаёт свой бренд, но и выпускает подгузники и пелёнки для торговых сетей «Ашан» (ТМ «Каждый день»), «Детский мир» (бренд BabyGo), MedResponse («Аптечная сеть 36,6»), First Aid (ГК «ПРОТЕК»), «Аптека Вита» (Medisan) и многих других".

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Алексея Митрофанова может появиться новое обвинение
» Общество защиты прав потребителей подало в суд на кабельных операторов
» Военная активность США находится на очень высоком уровне
» Священники судятся с пивоварами
» Group Menatep не намерена банкротить ЮКОС
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Банки разрабатывают концепцию новой национальной платежной системы

  • 15:18
  • 154

Производителя подгузников Helen Harper проверят на финансирование ВСУ

  • 14:55
  • 205

За продажу вейпов введут уголовную ответственность

  • 14:43
  • 174
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Автор коррупциогенной и жестокой законодательной инициативы депутат Евгений Марченко вводит в заблуждение читателей СМИ

  • 14:07
  • 569
Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram