Производителя подгузников Helen Harper проверят на финансирование ВСУ

По утверждению Telegram-канал Mash, компания могла переводить часть денег от прибыли ВСУ. Ещё в марте 2022 года Helen Harper публично высказалась против спецоперации.

Обращение о проверке на причастность к финансированию украинских формирований было направлено в СК. Также в обращении просят проверить все высказывания фирмы и узнать, были ли переводы для ВСУ.

"Уточняется, что Ontex Group NV не только продаёт свой бренд, но и выпускает подгузники и пелёнки для торговых сетей «Ашан» (ТМ «Каждый день»), «Детский мир» (бренд BabyGo), MedResponse («Аптечная сеть 36,6»), First Aid (ГК «ПРОТЕК»), «Аптека Вита» (Medisan) и многих других".



