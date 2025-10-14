 

За продажу вейпов введут уголовную ответственность

В Госдуме депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду" предложили ввести уголовную ответственность за продажу вейпов и направили соответствующее обращение министру внутренних дел России Колокольцеву.


«Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали чёткие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним, по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств».

По мнению депутатов, это позволит "сформировать единый подход к квалификации правонарушений, ликвидировать "серую зону" регулирования и исключить возможность злоупотреблений".


