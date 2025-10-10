ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской и Белгородской областях

В Голой Пристани Херсонской области в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке разрушена постройка на территории фермы, также погиб один человек. Из-за обстрелов в Васильевке Каховского муниципального округа повреждено административное здание территориального отдела.

В Максимовке Шебекинского округа Белгородской области дрон атаковал гражданский автомобиль, ранена женщина. Ранен мужчина в селе Мешковое, ранены двое мужчин в Отрадном. Также атакованы Грайворон и Кукуевка, повреждены автомобили и ЛЭП.