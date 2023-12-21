 

Шендерович заявил, что НАТО ещё в 2014-м году должно было "долбануть" ядерным оружием по российским жилым кварталам

Публицист и радиоведущий Дмитрий Ольшанский обратил внимание на программу "Ходорковский Live" (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом), в которой бывший писатель-юморист Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) заявил, что блок НАТО ещё в 2014-м году должен был "долбануть" по России ядерным оружием. По словам Шендеровича, в РФ следует распространять списки тех жилых кварталов, которые подвергнутся бомбардировке, и это, по его мнению, будет эффективным средством борьбы с президентом РФ Владимиром Путиным. 
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APN.ru