Шендерович заявил, что НАТО ещё в 2014-м году должно было "долбануть" ядерным оружием по российским жилым кварталам
- 21.12.2023, 09:43,
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Публицист и радиоведущий Дмитрий Ольшанский обратил внимание
на программу
"Ходорковский Live" (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом), в которой бывший писатель-юморист Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) заявил, что блок НАТО ещё в 2014-м году должен был "долбануть" по России ядерным оружием. По словам Шендеровича, в РФ следует распространять списки тех жилых кварталов, которые подвергнутся бомбардировке, и это, по его мнению, будет эффективным средством борьбы с президентом РФ Владимиром Путиным.