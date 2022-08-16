 

79% россиян поддерживают уголовную ответственность за распространение "фейков"

По данным "Левада-центра" (внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), 79% россиян поддерживают принятие закона об уголовной ответственности за распространение «фейков» (из них полностью поддерживают 53%, скорее поддерживают -- 29%). 60% опрошенных полагают, что закон направлен на то, чтобы обеспечить достоверность освещения событий.
Государственные СМИ остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия, однако 65% опрошенных частично не доверяют государственным источникам информации в освещении событий на Украине, в полной мере доверяет -- 31% опрошенных. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Москвичи назвали мигрантов самой беспокоящей проблемой
» 58% россиян не чувствуют себя защищёнными законом
» Россияне по-прежнему в массе поддерживают присоединение Крыма
» Россияне стали ещё меньше интересоваться политикой
» ФОМ: лозунги националистов одобряют почти половина россиян
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русский универсализм

Русский универсализм

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

\

"Я ни разу не слышал, чтобы казахи понимали вклад русских в развитие Казахстана". Записки русского

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

79% россиян поддерживают уголовную ответственность за распространение "фейков"

  • 22:30
  • 226

В Совете Федерации заявили, что спецоперация завершится на западных границах Украины

  • 22:17
  • 210

Богатые регионы РФ стали ещё богаче

  • 22:11
  • 204

На Ярославском и Казанском вокзалах Москвы появились капсульные гостиницы

  • 22:05
  • 207

Диверсия на военном складе возле Джанкоя

  • 21:23
  • 224

Газпром продолжает платить Украине за транзит газа

  • 06:29
  • 462
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru