79% россиян поддерживают уголовную ответственность за распространение "фейков"

принятие закона об уголовной ответственности за распространение «фейков» (из них полностью поддерживают 53%, скорее поддерживают -- 29%). 60% опрошенных полагают, что закон направлен на то, чтобы обеспечить достоверность освещения событий. По данным "Левада-центра" (внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), 79% россиян поддерживают

Государственные СМИ остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия, однако 65% опрошенных частично не доверяют государственным источникам информации в освещении событий на Украине, в полной мере доверяет -- 31% опрошенных.