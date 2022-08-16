79% россиян поддерживают уголовную ответственность за распространение "фейков"
- 16.08.2022, 22:30,
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По данным "Левада-центра"
(внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), 79% россиян поддерживают принятие закона об уголовной ответственности за распространение «фейков» (из них полностью поддерживают 53%, скорее поддерживают -- 29%). 60% опрошенных полагают, что закон направлен на то, чтобы обеспечить достоверность освещения событий.
Государственные СМИ остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия, однако 65% опрошенных частично не доверяют государственным источникам информации в освещении событий на Украине, в полной мере доверяет -- 31% опрошенных.