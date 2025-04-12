 

Тимербулат Каримов пытается преобразить Плёс, уничтожив традиционный уклад

В Плёсе - главном туристическом городе Ивановской области (его население не насчитывает и двух тысяч человек) - разгорелся конфликт между местными жителями, рыбаками, и Тимербулатом Каримовым, ставшим главой городского совета, не будучи избранным. Каримов хочет снести несколько десятков деревянных причальных мостков, которые важны для жизненного уклада местных жителей, а также для сохранения типичного волжского пейзажа. Жители Плёса написали Каримову открытое письмо с вопросами:
«В действующем уставе Плёса указано, что городом должен руководить глава, избранный по итогам конкурса. Однако Вы не стали выбирать главу и решили сами руководить. Вопрос — на каком письменном основании это произошло, есть ли такой неизвестный нам указ, закон? Всё-таки столько лет уже продолжается эта ситуация».
«С какими целями и планами Вы управляете Плёсом? Наш город для Вас как действующее предприятие или больше как недвижимость? Что Вы будете с ним делать через пять, десять лет? Обе купленные Вами гостиницы уже несколько лет пустуют, теплоходов летом к нам приходит втрое меньше, чем раньше, в Ивановской области Плёс раньше был жемчужиной номер один, а сейчас о нём губернатор совсем не вспоминает. И вот Вы решили сломать мостки лодочников и рыбаков накануне летнего сезона, лишить людей отдыха и заработка. Что
нас ждёт?»
"Мы, жители Плёса, не хотим никуда уезжать и стремимся сохранять привычный уклад жизни в нашем маленьком древнем городе на берегу великой русской реки Волги. Город наш, как мы знаем, федерального исторического значения, и мы, плесяне, с нашими лодочными мостками и лодками, - часть плёсского пейзажа, плёсской красоты. Давайте пригласим министерство культуры, правительство России, администрацию президента - пусть думают на федеральном уровне, как сохранить настоящий Плёс и нас, жителей, чтобы город не превращался окончательно в частный заповедник".

Плёс известен с XII века.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ивановская прокуратура накрыла банду библиотекарей
» Ислам Каримов избран президентом Узбекистана
» Каримов избежал судьбы Акаева
» Каримов проведет пресс-конференцию
» МИД Узбекистана: обстановка под контролем
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Битва демагогий

Битва демагогий

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Лавров: СССР и РФ не подписали с Западом документы о нерасширении НАТО на восток, потому что с 18 века не было принято подписывать документы

  • 16:37
  • 150

Тимербулат Каримов пытается преобразить Плёс, уничтожив традиционный уклад

  • 15:44
  • 177

ВСУ атакуют российские регионы и распродают награбленные в Горнальском монастыре иконы

  • 14:20
  • 188

Russians, россияне, русские... Что это было?

Из Москвы за три месяца выдворили почти 5 тыс. мигрантов; в Реутове за один рейд нашли 100 нелегалов и 30 новых россиян, не вставших на учёт

  • 19:16
  • 463

Внешний долг РФ резко вырос; в Москве построят ещё больше элитного жилья

  • 16:58
  • 390
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru