Тимербулат Каримов пытается преобразить Плёс, уничтожив традиционный уклад

«В действующем уставе Плёса указано, что городом должен руководить глава, избранный по итогам конкурса. Однако Вы не стали выбирать главу и решили сами руководить. Вопрос — на каком письменном основании это произошло, есть ли такой неизвестный нам указ, закон? Всё-таки столько лет уже продолжается эта ситуация».
«С какими целями и планами Вы управляете Плёсом? Наш город для Вас как действующее предприятие или больше как недвижимость? Что Вы будете с ним делать через пять, десять лет? Обе купленные Вами гостиницы уже несколько лет пустуют, теплоходов летом к нам приходит втрое меньше, чем раньше, в Ивановской области Плёс раньше был жемчужиной номер один, а сейчас о нём губернатор совсем не вспоминает. И вот Вы решили сломать мостки лодочников и рыбаков накануне летнего сезона, лишить людей отдыха и заработка. Что
нас ждёт?»
"Мы, жители Плёса, не хотим никуда уезжать и стремимся сохранять привычный уклад жизни
в нашем маленьком древнем городе на берегу великой русской реки Волги. Город наш, как мы знаем, федерального исторического значения, и мы, плесяне, с нашими лодочными мостками и лодками, - часть плёсского пейзажа, плёсской красоты. Давайте пригласим министерство культуры, правительство России, администрацию президента - пусть думают на федеральном уровне, как сохранить настоящий Плёс и нас, жителей, чтобы город не превращался окончательно в частный заповедник".
Плёс известен с XII века.