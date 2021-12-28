Общество "Мемориал" ликвидировали за "создание лживого образа СССР"

Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры о ликвидации общества "Мемориал" (признано в России иностранным агентом).

Генпрокуратура и прокуратура Москвы в ноябре попросили Верховный суд России и Мосгорсуд ликвидировать международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (также признан в России иноагентом), указав, что организации грубо нарушали российские законы и Конституцию, игнорировали требования закона маркировать свои материалы, скрывая статус иноагентов. В их материалах прокуроры увидели признаки одобрения экстремизма и терроризма. Также представитель обвинения Алексей Жафяров заявил, что "Мемориал" спекулирует на теме репрессий и создаёт "лживый образ СССР как террористического государства", искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение и до её рассмотрения будет продолжать работу без изменений. Также он сказал, что полностью прекратить деятельность "Мемориала" невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами и не признанные иноагентами, остановить их работу прокуратура не может.