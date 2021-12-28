 

Общество "Мемориал" ликвидировали за "создание лживого образа СССР"

 

Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры о ликвидации общества "Мемориал" (признано в России иностранным агентом).

Генпрокуратура и прокуратура Москвы в ноябре попросили Верховный суд России и Мосгорсуд ликвидировать международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (также признан в России иноагентом), указав, что организации грубо нарушали российские законы и Конституцию, игнорировали требования закона маркировать свои материалы, скрывая статус иноагентов. В их материалах прокуроры увидели признаки одобрения экстремизма и терроризма. Также представитель обвинения Алексей Жафяров заявил, что "Мемориал" спекулирует на теме репрессий и создаёт "лживый образ СССР как террористического государства", искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.

 

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение и до её рассмотрения будет продолжать работу без изменений. Также он сказал, что полностью прекратить деятельность "Мемориала" невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами и не признанные иноагентами, остановить их работу прокуратура не может. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Опаздывающий нациогенез. Особенности и перспективы идеи нации в современных условиях
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
8 новостей недели. Выпуск #26

8 новостей недели. Выпуск #26

Повторит ли Белоруссия судьбу ГДР?

Повторит ли Белоруссия судьбу ГДР?

В Москве погиб Егор Просвирнин. Официальное заявление редакции Czar.tv

В Москве погиб Егор Просвирнин. Официальное заявление редакции Czar.tv

  • 1 720
Антимигранты, антиваксеры, антиевропейцы...

Антимигранты, антиваксеры, антиевропейцы...

Зангезурский коридор – прорыв или ловушка для России?

Зангезурский коридор – прорыв или ловушка для России?

8 новостей недели. Выпуск #25.

8 новостей недели. Выпуск #25.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Переход к "зелёной экономике" потребует 550 млрд евро в год в течение десяти лет

  • 23:46
  • 258

Чиновников не уволят за иностранное гражданство

  • 23:37
  • 334

Путин подписал ряд законов

  • 22:04
  • 289

Шендерович и Гельман стали иноагентами

  • 21:51
  • 304

Социогнозис: краткое изложение. Ч. 2.

Власти Калужской области призвали русских терпеть, когда их бьют мигранты

  • 21:55
  • 638
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru