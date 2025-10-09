ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях финнов в Карелии

В спецсообщениях от 16 июля 1944 года начальника отдела контрразведки (ОКР) Смерш 7-й армии полковника Алексея Исакова командованию 7-й армии и руководству военной контрразведки Карельского фронта сообщалось о зверской расправе финских военнослужащих над ранеными бойцами и командирами 301-го и 304-го гвардейских стрелковых полков (ГСП) 100-й гвардейской стрелковой дивизии у деревни Пуску-Сельга и в районе Кото-Ярви. Обстоятельства гибели красноармейцев выясняла специальная комиссия с участием известного советского патологоанатома доктора медицинских наук Якова Браула.
"В могиле при ее вскрытии оказался 71 труп, из которых было опознано 68 бойцов и офицеров 1-го батальона 301-го ГСП, участвовавших 28 июня с. г. в бою у дер. Пуску-Сельга. Остальные 3 трупа были обезображены настолько, что опознать их не удалось. Произведенным исследованием каждого трупа установлено, что из общего количества лиц, остававшихся на поле боя, умерщвлению подвергся 41 чел., боевые ранения которых в большинстве носили характер легких и ни в какой степени жизни не угрожали", - говорилось в первом сообщении. У 27 убитых причиной смерти стало размозжение черепа многократными ударами ружейным прикладом, у 14 - ножевые ранения в сердце, в область грудной клетки и легких или в брюшную полость.
Схожие причины гибели были и у красноармейцев, найденных в районе Кото-Ярви.
"8 июля 1944 года 3-й батальон 304-го ГСП, выполняя под командованием гвардии капитана Рагинского боевую задачу <...> в тылу у финнов в районе Кото-Ярви, был на некоторое время окружен противником и в связи с недостатком боеприпасов стал с боем пробиваться из окружения для выхода на исходный рубеж <...>. Ввиду малочисленности оставшихся в строю гвардейцев, большинство раненых с поля боя вынесено не было и на некоторое время попало в руки противника", - говорится в документе.
Такое поведение не является чем-то новым для финнов, ещё в апреле 1918 года финны устроили массовую резню русских в Выборге.