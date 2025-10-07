Лечащиеся по ОМС россияне ежегодно тратят полтора триллиона рублей на дополнительные услуги

Граждане, получающие лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), каждый год тратят порядка 1,5 трлн рублей на дополнительные услуги, сказал президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
По словам Уфимцева, "наша Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, безусловно, детализируется год от года. Но довольно низкими темпами, и поэтому до сих пор большая часть медицинской помощи, гарантированной людям, описывается до уровня профиля медицинской помощи, без конкретики". Пример - стоматологические услуги.
По его мнению, "если бы перечень доступных медицинских услуг был описан в Программе государственных гарантий, нам было бы гораздо легче предлагать людям ДМС, но уже не только как добровольное медицинское страхование, а как дополнительное к тому пакету услуг, которые будут прописаны в ПГГ".