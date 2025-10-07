 

Лечащиеся по ОМС россияне ежегодно тратят полтора триллиона рублей на дополнительные услуги

 

Граждане, получающие лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), каждый год тратят порядка 1,5 трлн рублей на дополнительные услуги, сказал президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

"Люди, которые лечатся по ОМС, тратят на дополнительные услуги в рамках такого лечения 1,5 трлн рублей в год. Еще 300 млрд рублей - это взносы по добровольному медицинскому страхованию. То есть речь не идет о том, чтобы люди тратили больше денег на лечение - они и так уже тратят эти деньги. Речь идет о более эффективном распределении средств и ресурсов между ОМС и ДМС".

По словам Уфимцева, "наша Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, безусловно, детализируется год от года. Но довольно низкими темпами, и поэтому до сих пор большая часть медицинской помощи, гарантированной людям, описывается до уровня профиля медицинской помощи, без конкретики". Пример - стоматологические услуги.

"Взять, к примеру, стоматологию. Некоторые виды стоматологических услуг в ОМС фактически недоступны - в частности, протезирование. Также в ОМС не входит анестезия, за нее нужно платить. Мы знаем, что большинство россиян лечат зубы в частных клиниках, но даже те, кто делает это по ОМС, вынуждены доплачивать. И такая тенденция не только в стоматологии".

По его мнению, "если бы перечень доступных медицинских услуг был описан в Программе государственных гарантий, нам было бы гораздо легче предлагать людям ДМС, но уже не только как добровольное медицинское страхование, а как дополнительное к тому пакету услуг, которые будут прописаны в ПГГ".

