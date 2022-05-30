Поступление налогов в бюджет РФ выросло на 36%

По сведениям Интерфакса, в январе-апреле 2022 года поступление налогов в консолидированный бюджет РФ выросло на 36,2% в годовом измерении и составило 11,9 трлн рублей.

В федеральный бюджет поступления за этот период составили 6,9 трлн рублей (на 43,7%, или на 2,1 трлн рублей, больше, чем годом ранее).

Без учета нефтегазовых доходов поступления составили 6,09 трлн рублей (на 29%, или на 1,38 трлн рублей, выше показателей прошлого года).

В федеральный бюджет за первые три месяца 2022 года поступило 4,85 трлн рублей (на 1,5 трлн рублей больше, чем в январе-марте прошлого года), в консолидированные бюджеты регионов - 3,4 трлн рублей (рост на 810 млрд рублей).