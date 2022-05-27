 

Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов до 1 трлн рублей

 

 Российский Минфин рассчитывает получить до 1 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов в 2022 году, из этих средств будут проиндексированы социальные выплаты (в нынешнем году для этого потребуется 600 млрд рублей, в следующем -- 1 триллион рублей).

"Мы оцениваем получить дополнительно нефтегазовых доходов по тому прогнозу, который мы с Минэкономразвития сформировали, до триллиона рублей. Все эти деньги, которые поступают от нефти и газа, если раньше частично направляли в резерв, то в этом году полностью идут на расходы. Эти деньги как раз пойдут и на дополнительные выплаты пенсионерам, дополнительные выплаты семьям с детьми, на проведение специальной операции. Поэтому ресурсы для этого есть. И это в том числе дополнительные нефтегазовые доходы", - заявил министр финансов Антон Силуанов.

 

Ранее американский аналитик Роберт Рапир заявлял, что доходы России от экспорта нефти и газа выросли, побив очередной рекорд в апреле: 1,8 триллиона рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте. «Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей)». «Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти», — сказал Рапир.


 


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