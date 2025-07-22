Экономист подсчитал, что россияне тратят на пакеты по 15 тыс. рублей каждый год

Каждый россиянин тратит в год как минимум 7,5 тысячи рублей на приобретение пластиковых пакетов, подсчитал экономист, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, о такой сумме идет речь, если в крупный супермаркет ходит только один человек и покупает там один-два пакета за 10-12 рублей. Соответственно, чем больше членов его семьи поступает аналогичным образом, тем более внушительной оказывается эта категория трат. Кроме того, набор пакетов для мусора на месяц стоит от 430 рублей. Цена подарочных пакетов начинается от 50 рублей. Еще дороже оказывается упаковка цветов. В итоге, по словам экономиста, на пакеты россияне тратят в год не меньше 15 тысяч рублей, и это оборачивается образованием примерно 133 тысяч тонн отходов ежегодно.