ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР

В Ясных Зорях Белгородской области дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику, ранен
водитель. В Шебекине атакованы частные и многоквартирные дома, ранена
женщина. За сентябрь
от украинских атак в Белгородской области погибли 20 человек и ранены 185.
Украинскими беспилотниками повреждены многоквартирные жилые дома и образовательное учреждение в Горловке, ДНР, ранена
женщина, также в жилом массиве "Строитель" ранен
мирный житель, в центре Горловки повреждена
инфраструктура теплоснабжающей организации.
При атаке десяти украинских беспилотников на Воронежскую область повреждены
промышленное здание и частный дом.
В Каховке Херсонской области ВСУ атаковали кинотеатр, здание сильно повреждено
.