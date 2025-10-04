 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР

В Ясных Зорях Белгородской области дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику, ранен водитель. В Шебекине атакованы частные и многоквартирные дома, ранена женщина. За сентябрь от украинских атак в Белгородской области погибли 20 человек и ранены 185.
Украинскими беспилотниками повреждены многоквартирные жилые дома и образовательное учреждение в Горловке, ДНР, ранена женщина, также в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель, в центре Горловки повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации. 
При атаке десяти украинских беспилотников на Воронежскую область повреждены промышленное здание и частный дом.
В Каховке Херсонской области ВСУ атаковали кинотеатр, здание сильно повреждено
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, в Брянской погиб ребёнок
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, погибший и раненые в Горловке
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

303 школы ХМАО запретили хиджабы и никабы

  • 11:13
  • 80

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР

  • 10:45
  • 105

В Российской Академии наук предложили строить в океане острова из мусора

  • 10:34
  • 136

6 из 10 россиян думают, что ИИ пока не может заменить учителя; 90% детей пяти лет в РФ используют гаджеты

  • 10:22
  • 146

Неофеодализм в Библии

Вымороченные артели. Морок продолжается?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram