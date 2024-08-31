 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, погибший и раненые в Горловке

Трижды за сутки украинцами обстреляно белгородское Шебекино. Ранена женщина, затем ранен мужчина, затем снова ранена женщина. Повреждены больше десяти многоквартирных домов, коммерческие объекты, легковые автомобили, административное здание. Также два мирных жителя ранены в Коровине и Грузском, повреждены многоквартирный дом, социальный объект, в Уразове повреждено административное здание. Ранен мирный житель в Ржевке, повреждены четыре частных дома. В части Шебекина и в Новой Таволжанке отсутствует свет, Шебекино обстреляно в четвёртый раз за сутки. Ранена женщина в селе Толоконное при атаке дрона на легковой автомобиль; атакованы Отрадное, Устинка, Дунайка, повреждены жилые дома и сгорел автомобиль.
Мирный житель 1951 г.р. ранен в Горловке, ДНР, повреждён многоквартирный дом. Затем при обстреле Никитовского района Горловки с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1954 года рождения, пострадали мужчины 1951 и 1959 годов рождения, ранена женщина 1956 года рождения.

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