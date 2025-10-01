В Свердловской области девочке запретили посещать школу в ободке, похожем на кокошник

В городе Березовский Свердловской области второкласснице запретили ходить на уроки в ободке, похожем на кокошник. Мать девочки рассказала, что учительница заставила девочку снять ободок для волос и довела её до слёз словами "ты не на карнавале, больше не надевай".

Мама девочки сама работает учительницей в младших классах, но в другой школе. Кроме того, у них многодетная семья.

В этой же школе учащимся из мусульманских семей разрешают приходить в школу в платках и хиджабах. «Хотя это не элемент школьной формы, но родители одевают так детей, это элемент их культуры, религии. Несмотря на то, что школа — светское учреждение, к этому относятся спокойно, уважая менталитет, религиозные традиции», — пояснила мать обиженной девочки. В кокошнике она видит элемент русской традиции:

Сейчас все уральские дизайнеры, наоборот, вводят в моду уральские мотивы, традиционные символы, те же кокошники. Я этому очень рада и хочу поддержать, чтобы эта мода распространилась. Сейчас на улице встречаю много людей как раз в таких аккуратных, осовремененных кокошниках.

Ранее в петербургском ЗАГСе отказались проводить свадебную церемонию для жениха и невесты в русских народных костюмах. Тогда тоже звучали слова про "карнавал", а девушек (подруг невесты) заставили снять кокошники.