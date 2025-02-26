В Нижнекамске "новый россиянин" покалечил девочку, в Дагестане и Северной Осетии говорят о необходимости запрета никабов

В Нижнекамске сын новых россиян из Узбекистана покалечил девочку, сломав ей обе руки, также он бил её и пнул в голову. Переломы сложные и срастаются плохо. По информации
телеграм-канала "Многонационал" дело пытаются замять: СМИ представляют дело так, будто дети "просто играли", а мать девочки "не идёт на контакт". В действительности, как говорит семья избитой девочки, этот мальчик травил её и раньше, а отец малолетнего преступника уверен, что ему ничего за это не будет.
В России необходимо на законодательном уровне запретить ношение никабов, считает
член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. Ранее о необходимости запрета этой закрывающей лицо одежды высказались министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Они говорили о том, что никабы противоречат безопасности
, и о том, что плохо, когда "религиозные законы начинают довлеть над светскими".