 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Запорожской, Херсонской областях, ДНР

Трое сотрудников ГУП "Таврия-Энерго" ранены в Запорожской области в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, они восстанавливали ЛЭП в Васильевке. Массовая атака дронов-камикадзе на Каменку-Днепровскую, под ударом газораспределительный узел и вышки сотовой связи.
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского беспилотника в Горловке, ДНР.
В Херсонской области украинцы обстреляли целый ряд населённых пунктов. В Новой Каховке повреждена городская больница и перебит газопровод. В Голой Пристани загорелся пятиэтажный дом, ранен мирный житель. В Алёшках при обстреле жилого сектора тяжело ранена мирная жительница.
В Белгородской области ВСУ обстреляли Шебекинский муниципальный округ и село Архангельское, повреждены частные дома, легковые автомобили и ЛЭП.
В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено здание промышленного предприятия.
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