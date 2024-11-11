Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Запорожской, Херсонской областях, ДНР

Трое сотрудников ГУП "Таврия-Энерго" ранены
в Запорожской области в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, они восстанавливали ЛЭП в Васильевке. Массовая атака
дронов-камикадзе на Каменку-Днепровскую, под ударом газораспределительный узел и вышки сотовой связи.
Два мирных жителя ранены
в результате атаки украинского беспилотника в Горловке, ДНР.
В Херсонской области украинцы обстреляли целый ряд населённых пунктов. В Новой Каховке повреждена городская больница и перебит газопровод. В Голой Пристани загорелся пятиэтажный дом, ранен
мирный житель. В Алёшках при обстреле жилого сектора тяжело ранена
мирная жительница.
В Белгородской области ВСУ обстреляли Шебекинский муниципальный округ и село Архангельское, повреждены
частные дома, легковые автомобили и ЛЭП.
В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено
здание промышленного предприятия.