 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие в Херсонской и Запорожской областях, раненые в Белгородской и Курской

Два мирных жителя погибли и один ранен в результате обстрела Новой Каховки. Также ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Абрикосовку и Подо-Калиновку в Херсонской области, в том числе здание школы. Два человека погибли, шестеро ранены. В школе педагоги успели спуститься в подвал, а дети ещё не вышли с каникул. Здание школы повреждено, также школьный автобус и несколько частных домов.
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на автомобиль в Каменке-Днепровской Запорожской области. Две женщины погибли от артиллерийского обстрела города.
В Белгородской области ранен мирный житель при атаке беспилотника на частный дом в селе Муром. Также атакованы Никольское, Борисовка, Коновалово, Октябрьский, повреждены частные дома, квартиры в многоквартирном доме, легковые автомобили.
В Курской области из миномётов обстреляно Тёткино, ранен мирный житель.
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