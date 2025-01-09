ВСУ атакуют российские регионы, погибшие в Херсонской и Запорожской областях, раненые в Белгородской и Курской

Два мирных жителя погибли
и один ранен в результате обстрела Новой Каховки. Также ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Абрикосовку и Подо-Калиновку в Херсонской области, в том числе здание школы. Два человека погибли
, шестеро ранены. В школе педагоги успели спуститься в подвал, а дети ещё не вышли с каникул. Здание школы повреждено, также школьный автобус и несколько частных домов.
Четыре человека ранены
при атаке ВСУ на автомобиль в Каменке-Днепровской Запорожской области. Две женщины погибли
от артиллерийского обстрела города.
В Белгородской области ранен
мирный житель при атаке беспилотника на частный дом в селе Муром. Также атакованы Никольское, Борисовка, Коновалово, Октябрьский, повреждены частные дома, квартиры в многоквартирном доме, легковые автомобили.
В Курской области из миномётов обстреляно Тёткино, ранен
мирный житель.