ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Херсонской и Белгородской областях

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Женщина ранена в результате атаки украинского беспилотника на село Отрадное Белгородской области.
Три мирных жителя ранены в Горловке в результате сброса взрывчатки с БПЛА. Накануне в Горловке погибли двое мужчин и были ранены двое сотрудников Горловского управления по газоснабжению, повреждены два жилых дома и три автомобиля.
Три человека ранены в результате удара дрона ВСУ по автомойке в Новой Каховке. Также в городе повреждены здание Соцфонда и Дом детского творчества. Обстреляна кассетными боеприпасами Новокиевка, повреждены ряд зданий, в том числе аптека, и сельхозтехника. Парк и стадион усеяны минами.
При ночной попытке атаки БПЛА на Тамбовскую область пострадала женщина, повреждён частный дом.

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