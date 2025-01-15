ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Херсонской и Белгородской областях

Женщина ранена
в результате атаки украинского беспилотника на село Отрадное Белгородской области.
Три
мирных жителя ранены
в Горловке в результате сброса взрывчатки с БПЛА. Накануне в Горловке погибли
двое мужчин и были ранены двое сотрудников Горловского управления по газоснабжению, повреждены два жилых дома и три автомобиля.
Три человека ранены
в результате удара дрона ВСУ по автомойке в Новой Каховке. Также в городе повреждены
здание Соцфонда и Дом детского творчества. Обстреляна кассетными боеприпасами Новокиевка, повреждены
ряд зданий, в том числе аптека, и сельхозтехника. Парк и стадион усеяны минами.
При ночной попытке атаки БПЛА на Тамбовскую область пострадала
женщина, повреждён частный дом.