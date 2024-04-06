 

«Олдтаймер-Галерея» – выставка старинных автомобилей и технического антиквариата

«Олдтаймер-Галерея» – выставка старинных автомобилей и технического антиквариата 

С 12 по 14 апреля 2024 года, в выставочном центре «Экспофорум», павильон G, состоится главное ретро-автомобильное событие страны — выставка «Олдтаймер-Галерея». Билеты уже в продаже.

 

Крупнейшая в России выставка ретро-техники проводится с 2002 года в Москве и с 2021 – в Петербурге. Лишь на три дня огромный зал площадью 13.000 м² превратится в самый настоящий город прошлого, наполненный сотнями удивительных экспонатов. «Олдтаймер-Галерея» – место, где можно приятно и полезно провести семейные выходные. Посетителей любого возраста здесь ждёт много интересного.

В этом году в рамках выставки пройдёт Фестиваль технических музеев России под девизом – «От кареты до ракеты!» И действительно, в числе десятков редчайших музейных экспонатов, которые съедутся из разных уголков страны, на выставке встретятся фаэтон Александра I и космический корабль «Союз», сани императрицы Марии Фёдоровны и исследовательский аппарат «Венера-4», детская коляска-самокатка 19 века и марсоход конца века 20-го…

 

Экспонаты выставки уникальны и неповторимы – эти роскошные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас, буквально возродившись из руин, они вновь стали знаменитыми: на этот раз – в мире ценителей старины.

 

Выставка будет по-настоящему интерактивной: посидеть в кабине вагоновожатого и «погонять» по специальной трассе радиоуправляемый болид, пострелять на игрушечном танкодроме и покрутить настоящую троллейбусную «баранку», побывать в императорском вагоне, прокатиться на мини-трамвае и поучаствовать в настоящем ретро-ралли – и всё это, не покидая выставочного зала!

 

«Будущее принадлежит мечтателям!» - экспозиция концепт-каров и прототипов 1980-90-х годов станет одной из точек притяжения выставки. Здесь покажут самые смелые и амбициозные проекты советского прошлого.

 

Автомобили-киноактёры студии «Ленфильм» не оставят равнодушными зрителей как старых культовых кинолент, так и современных популярных сериалов.

 

Интересный историко-технический феномен – воссозданный «автомобиль трёх столетий». Остатки одного из первых русских автомобилей 19 века, бережно восстановленные с применением комплектующих 20-го и технологий 21-го века.

 

«Олдтаймер-Галерею» невозможно представить без «блошиного рынка». Здесь знатокам и ценителям порой удаётся найти среди множества «вещей с историей» настоящие антикварные жемчужины.

 

«Олдтаймер-Галерея» интересна посетителям любого возраста. Яркий, активный и познавательный выходной день, проведённый на выставке, останется в памяти надолго.

 

Подробности на сайте организаторов

«Олдтаймер-Галерея» – выставка старинных автомобилей и технического антиквариата

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