 

Силуанов рассказал о российском бюджете; траты на обслуживание госдолга выросли в полтора раза

Расходы федерального бюджета России в 2026 году составят 44,1 трлн рублей, доходы - 40,3 трлн рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства.

"С учётом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики. Расходы федерального бюджета составят 44,1 трлн рублей в 2026 году, 46 трлн рублей в 2027 году 49,4 трлн рублей в 2028 году. Поступление доходов ожидается в размере 40,3 трлн рублей в 2026 году 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45,9 трлн рублей в 2028 году".

По итогам первых шести месяцев 2025 года суммарные траты федерального бюджета России на погашение госдолга увеличились в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2024 года и достигли 1,581 триллиона рублей. За первую половину прошлого года на погашение госдолга ушло в общей сложности чуть больше триллиона рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос примерно на 581 миллиард рублей.


