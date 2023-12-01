Траты на обслуживание российского госдолга рекордно выросли, бюджет Москвы более чем в 10 раз больше бюджета Молдавии

В 2023 году власти РФ выделят на погашение госдолга 1,73 триллиона рублей (19,5 млрд долларов). Расходы на обслуживание госдолга составят 6% всех трат казны к концу года (29,2 триллиона рублей). Это максимальный уровень за последние два года. С сентября траты выросли на 210 миллиардов рублей. В Минфине объяснили увеличение расходов на обслуживание госдолга ростом объема самих заимствований, курсом валют и ростом ключевой ставки.

В Швейцарии с февраля 2022 года заблокированы частные финансовые активы граждан РФ на общую сумму 8,8 миллиарда долларов. Для сравнения: в только что утверждённом бюджете Молдавии на 2024 год заложены доходы бюджета в $3,7 млрд, а расходы — $4,6 млрд.

В утверждённом бюджете Москвы доходы столицы в 2024 году составят 4,3 трлн рублей (48,5 млрд долларов), в 2025 году - 4,6 трлн рублей, в 2026 году - 4,9 трлн рублей. Расходы запланированы на 2024 год в объёме 4,8 трлн рублей (54,2 млрд долларов), на 2025 год - 5 трлн рублей, на 2026 год - 5,1 трлн рублей. Таким образом, в бюджет Москвы заложен рост доходов на 2024-2026 годы в 7% ежегодно, при этом расходы будут всякий раз превышать доходы.















