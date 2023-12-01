 

Траты на обслуживание российского госдолга рекордно выросли, бюджет Москвы более чем в 10 раз больше бюджета Молдавии

 

В 2023 году власти РФ выделят на погашение госдолга 1,73 триллиона рублей (19,5 млрд долларов). Расходы на обслуживание госдолга составят 6% всех трат казны к концу года (29,2 триллиона рублей). Это максимальный уровень за последние два года. С сентября траты выросли на 210 миллиардов рублей. В Минфине объяснили увеличение расходов на обслуживание госдолга ростом объема самих заимствований, курсом валют и ростом ключевой ставки.

 

В Швейцарии с февраля 2022 года заблокированы частные финансовые активы граждан РФ на общую сумму 8,8 миллиарда долларов. Для сравнения: в только что утверждённом бюджете Молдавии на 2024 год заложены доходы бюджета в $3,7 млрд, а расходы — $4,6 млрд.

 

В утверждённом бюджете Москвы доходы столицы в 2024 году составят 4,3 трлн рублей (48,5 млрд долларов), в 2025 году - 4,6 трлн рублей, в 2026 году - 4,9 трлн рублей. Расходы запланированы на 2024 год в объёме 4,8 трлн рублей (54,2 млрд долларов), на 2025 год - 5 трлн рублей, на 2026 год - 5,1 трлн рублей. Таким образом, в бюджет Москвы заложен рост доходов на 2024-2026 годы в 7% ежегодно, при этом расходы будут всякий раз превышать доходы.

 


 

 


 




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Из Фонда национального благосостояния потрачено 2,4 триллиона рублей
» Профицит консолидированного бюджета РФ составил 2,8 трлн рублей
» Спрогнозирован рост доходов бюджета РФ
» Российские расходы на оборону в ближайшие три года составят почти 10 трлн рублей, госинвестиции в промышленность -- 1,6 трлн
» Минфин планирует, что нефтегазовые доходы будут расти, а расходы федерального бюджета -- снижаться
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Сообщается о взятии российскими войсками Марьинки

  • 21:13
  • 483

Траты на обслуживание российского госдолга рекордно выросли, бюджет Москвы более чем в 10 раз больше бюджета Молдавии

  • 20:40
  • 284

Сбер занялся человекоподобными роботами, ChatGPT может выдавать гигабайты секретных данных случайным людям

  • 20:08
  • 295

Арабов призывают приезжать в РФ и жениться на русских женщинах ради паспорта и денег

  • 19:53
  • 277

В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за недовольным едой покупателем

  • 19:36
  • 264

Взрыв поезда в Бурятии квалифицирован как теракт; украинцы атакуют российские регионы

  • 18:38
  • 394
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru