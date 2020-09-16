 

Минфин планирует, что нефтегазовые доходы будут расти, а расходы федерального бюджета -- снижаться

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что в нынешнем году ожидается дефицит федерального бюджета в 4,72 триллиона рублей (4,4% ВВП).
 
Тем не менее Минфин рассчитывает, что дефицит бюджета будет снижаться и в 2021 году составит уже 2,4% ВВП.
 
Предполагается, что доходы от нефтегазового сектора будут расти и в 2021 году составят 6,03 трлн руб., в 2022 г. -- 6,88 трлн руб., в 2023 г. -- 7,5 трлн. руб.
 
Предполагается также, что расходы федерального бюджета в ближайшие два года будут ниже, чем в этом году:
2020 год -- 22,56 трлн. руб
2021 год -- 21,5 трлн руб
2022 год -- 21,9 трлн руб
2023 год -- 23,7 трлн руб
 
В то же время объём госдолга РФ в 2021-2022 гг. предполагается нарастить до 20% ВВП.

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