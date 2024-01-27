Восстание фермеров

Слово «фермер» звучит у нас импозантно и благообразно. Всем представляется солидный преуспевающий сельский господин на дорогом тракторе, чистенькие фермы с дородными коровами, очаровательными пастбищами и т.д. В общем, от этого понятия исходит благополучие и комфорт.





На самом деле все обстоит совсем не так. Фермеры (точнее, agriculteurs – «обрабатывающие землю») – самая бедная профессиональная прослойка, самая униженная, самая рабски эксплуатируемая. Они практически ничего не зарабатывают, многие имеют для себя не более 350 евро в месяц. Для сравнения: мигранты, только что прибывшие во Францию, получают на книжку 600 евро и даже больше!





Кажется непонятным, почему фермеры, которые кормят страну, работают практически без выходных, без отпуска, получают от властей такое презрительное к себе отношение.





От ста евро сельхозпродукции, проданной в супермаркете, аграриям в карман идет не больше семи процентов! Всю прибыль забирают себе корпорации агробизнеса, доминирующие на рынке.





Фермеров удушают налогами, «экологическими» нормами и запретами. Вы будете смеяться, но аграрии не могут сами даже решить, когда им сеять и когда убирать, этим распоряжается Брюссель.





Аграриям нельзя без спросу орошать поля – нужно разрешение, и даже что сажать и что сеять – решают не они сами, а какие-то бюрократы, сидящие в Еврокомиссии, никогда не видевшие, как растет пшеница.





Кроме того, им все время приходится писать отчеты, оформлять документы, за ними осуществляется строжайший административный контроль. Мало административного контроля, за ними следят сверху, с помощью сателлитов! Да-да, осуществляется спутниковый мониторинг – посеяно у них или нет, полито или нет … Отношение чуть ли не как к (потенциальным) преступникам.





Неудивительно, что количество фермерских хозяйств за последние тридцать лет сократилось на 40%. Огромное количество банкротств и самоубийств – во Франции сегодня каждый день два фермера кончают свою жизнь самоубийством. Страшная статистика.

Кто читал «Серотонин» Уэльбека, тот знает, как тяжка и безысходна жизнь французских фермеров в 21 веке.





Что делает тем временем Евросоюз





Политика европейских правительств в области сельского хозяйства (и не только) полностью определяется Еврокомиссией.





Вот, например, последние решения евробюрократов:

Несмотря на недовольство и как бы в насмешку своим животноводам, французское правительство подписало договор о закупке 90000 тонн бразильской говядины. При том что в Бразилии, конечно же, никакие нормы не соблюдаются, но власти предпочитают ввозить чужую некачественную продукцию, чтобы зарубить на корню свое высококачественное мясное производство (это действительно их цель, об этом чуть дальше). А о тысячах тонн выделяемого СО2 при перевозке чужой продукции через океан никто и не беспокоится, не странно ли?





Или другой пример: в прошлом году подписан договор о ввозе огромного количества фруктов, овощей,а также баранины из Новой Зеландии. Почему? Как это объяснить? А что будут делать свои, французские производители фруктов, овощей и баранины? Франция всегда отличалась качеством и обилием сельхозпродукции, что означает эта убийственная в отношении собственного фермерства политика?





Уже не говоря об украинских бройлерах, выращенных в антисанитарных условиях, и украинском сахаре, которые широким потоком хлынули в Европу. Объяснили, что это делается с целью «поддержки экономики Украины». Теперь украинская сельхозпродукция поступает на европейский рынок без учета норм (очень строгих для европейских фермеров) и почти без санитарного контроля.





Таким образом понятно, как и почему наливаются и зреют «гроздья гнева» европейских фермеров.





Традиционное фермерство VS Green Deal





Так кто же хочет смерти традиционного фермерства (и вместе с этим натуральной еды)?

Эта сила Зла обозначена новомодным англицизмом, намекающим на что-то оптимистично-«зеленое» и в то же время некое коммерческо-юридическое понятие. Мол, соглашайтесь, дело добровольное, для всех выгодное.





Однако оказалось, что этот навязанный всем псевдо «deal» - самый настоящий, неслыханных масштабов разбой среди белого дня, которому старательно пытаются придать какую-то «легальную» форму.





Многие не понимают этого до конца, в том числе и сами жертвы (хотя жертвами являются все). Последние три года показали, что чем проще реальные причины происходящего, тем менее хотят в них верить.





Итак, поезд Европы (точнее, Евросоюза)сделал радикальный поворот в сторону «зеленой» климато-утопии, к заветному «нулевому карбону». Первым большим препятствием на этом пути встало фермерство. Как торжественно объявил аятолла климата Джон Керри на прошлогоднем давосском форуме, «аграрные и животноводческиехозяйства являются виновниками трети вредных углеродных выбросов в атмосферу» (а не огромные торговые суда, доставляющие товары из Индии и Китая в Европу? Не танкеры, которые возят теперь нефть и газ в Европу вкруговую, через Индию? Не Нетфликс и мощные дата-центры? Не частные самолеты элит? Нет? )





Значит, нам сказали, что главный враг на пути спасения планеты – это традиционное добывание натуральной еды, то есть фермерство.

Фермерство оказалось тормозом, препятствием на пути оформляющегося Нового Мирового Порядка, поэтому ему был подписан смертный приговор.





На последнем Давосе некто Jojo Metha, основатель Stop Ecocide Now, объявил, что животноводство и рыболовство нужно рассматривать как геноцид.





Это совсем не странное заявление какого-то чудака-радикала, нет. Это таким образом нам объявляют, что будет происходить дальше. Приоткрывают завесу, так сказать.





Таким образом, если перевести «дорожную карту» ООН и ВЭФ, обозначенную как Agenda 2030, на понятный, РЕАЛЬНЫЙ язык, то цели в нем будут звучать так:

«Фермерство (все традиционные способы добывания натуральной еды) – уничтожить.

Население планеты – сократить.

Природу – спасти от человека.

Оставшихся людей – в резервации, под цифровой контроль с социальным рейтингом, перевести на еду из насекомых». И чтобы не дышали, не выделяли СО2!





Желтые жилеты 2.0.? – Нет, «желтые колпаки»





Восставшие французские фермеры, которые не хотят быть раздавленными железным колесом Green Deal, избегают называть себя «Желтыми жилетами» - видимо, чтобы подчеркнуть свою профессиональную роль для страны и особую значимость (и они правы), а также потому, что ЖЖ ассоциируются теперь с горечью поражения.





Аграрии во Франции восстают уже давно, как минимум десять лет - у всех в памяти движение «Красных колпаков», получившее широкое распространение в Бретани в 2013 году (название по ассоциации с восстанием крестьян 1675 года).

И сегодня фермеры связывают себя с той исторической традицией, осознавая себя не как средний благополучный класс, а как угнетаемое крестьянство.





Поэтому часть фермеров, несколько дней назад предпринявших довольно радикальные действия в городе Ажен и его окрестностях, были в «желтых колпаках» - тут и символический «колпак» (вязаная шапочка на самом деле), и желтый цвет – в память о Желтых жилетах. Они осознают весь трагизм своей ситуации.





Они собираются идти на Париж, чтобы в случае отказа правительства пойти на уступки заблокировать столицу со всех сторон. Они понимают, что их может ожидать.





Всё их отчаяние в словах молодого фермера: «Пусть я получу пулю, не страшно».