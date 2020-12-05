 

Польские фермеры въехали в Варшаву на тракторах и высыпали перед полицией гору капусты

 

Польские фермеры провели в Варшаве акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства, заблокировав дороги при помощи нескольких десятков тракторов. Аграриям удалось въехать на тракторах в столицу Польши, но полиция преградила им путь и потребовала прекратить демонстрацию, поскольку массовые собрания из-за эпидемии коронавируса запрещены. В ответ фермеры рассыпали на дороге гору капусты.


Фермеры требуют субсидий и обеспечения приоритетных условий продажи в магазинах польских продуктов питания. Они также хотят, чтобы не были ликвидированы прибыльные отрасли экономики, такие как меховая промышленность. 


По словам организаторов акции, если их требования не будут учтены, протесты и демонстрации будут продолжены. 

 


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