"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

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При оценке перспектив СВО не нужно забывать про верхнеуровневый элитарно-психологический фактор. Представления Парето и Моска вполне коррелируют с обстоятельствами СВО. Анализ политического пространства позволяет сделать вывод о том, что динамика военной составляющей мало радует «стержневую» российскую элиту.

Но есть процессы, попадание в колею которых ограничивает или ликвидирует альтернативные варианты.

Работает правило, согласно которому любая проблема может разрешить сама себя, либо потерять свою остроту под влиянием новых обстоятельств. Любая, кроме системной. При этом доминирует принцип: если в начальном периоде существует, к примеру, десять сценариев решения, то отпадать начинают сначала самые конструктивные и компромиссные. Так происходит и в дальнейшем, пока итогом не остаётся самый проблемный, неприемлемый в начале пути вариант.

Поэтому текущий формат СВО теперь оставляет мало шансов для компромиссов и невоенных процессов.





Можно предположить, что административная часть российской элиты не хотела полноценной войны и плохо себе представляла тот путь, по которому движется СВО. Вероятно, отсутствие «окопной памяти» всё же сыграло свою роль при планировании СВО. Несмотря на опыт «присутствия и погружения» -- в Чечне, Южной Осетии, Сирии и других горячих точках, эпизодические прилёты и приезды в места конфликтов, пусть и с риском для жизни – нынешняя практика и армейские будни сильно отличаются (тем более, когда они изначально и не планировались). В конце концов, болельщики, тренеры и игроки в момент ключевой игры находятся примерно в одной локации. Но роли, ставки и вклад у них, несомненно, разный.

Постсталинские руководители СССР такой опыт имели и в таких конфликтах, как например Даманский, Карибский, он, несомненно, сыграл свою роль.





В итоге каждый пользуется тем топливом, которое есть. Так в начале операции появляется неслучайно первая, а, значит, главная составляющая – «Специальная».

Как следствие, главный вывод: если формируется гибрид войны, кулуарных бизнес-процессов и пространства спецслужб, то всё решает баланс.

Если в моменте войны больше, чем спецслужб или бизнеса, – решает война. Если поля спецслужб больше, чем войны и бизнеса, – решают спецслужбы и заинтересованный бизнес. Если бизнеса больше, чем войны и спецслужб, при том, что военная фаза присутствует также – всё равно в итоге решает военный аргумент.





Основная интрига – как определить баланс? Каждый из участников всегда будет считать, что его направление – важнейшее. Военные будут знать, что решает поле боя. И лишь при проигрыше свои огрехи будут списывать на тыл и политическое руководство.

Спецслужбы всегда искренне будут уверены, что именно они -- тайная и главная власть.

Бизнес всегда будет уверен, что решают деньги.

В итоге важнейшим для определения баланса будет зафиксировать базовые сущности этих трёх составляющих. Если спецслужбы, а равно и армия, будут руководствоваться бизнес-интересами, либо бизнес начнет руководствоваться логикой войны – баланс будет разрушен.





Что здесь является ключевым?

Для начала, самое болезненное и сложное – самоидентификация. Эйсоптрофобия как болезнь страха заглянуть в зеркало имеет и политическую подоплёку.

Далее: правильная организация мониторинга. Понятие «обратная связь» является ключом к процессу.

Из теории:

«Принцип обратной связи. Обратная связь в системах управления – это особая форма устойчивой внутренней связи между субъектом и объектом управления, которая носит информационный характер и является необходимым условием протекания процессов управления, а также имеет целью координацию управленческих действий. Суть принципа обратной связи заключается в том, что любое отклонение системы от её естественного или заданного состояния является источником возникновения в субъекте управления нового движения, направленного на то, чтобы поддержать систему в её заданном состоянии. С помощью обратной связи мы можем оценивать эффективность нашей коммуникации. Информацию в ракурсе общения различают двух типов — побудительную и констатирующую. Побудительная информация отправляется с целью вызвать реакцию получателя в виде обратной связи или какого-то действия, или возникновения намерения».

Каждый шаг управляющего субъекта стратегического уровня в СВО должен сверяться с этим ключом. Обеспечивается обратная связь? Нет? Значит управление процессом неэффективно. Если субъект управления пытается удерживать в своей власти процесс, и при этом не создаёт системный механизм мониторинга, а в условиях боевых действий -- и своевременного и срочного влияния на обстановку в рамках этого мониторинга – значит, он переоценил себя, обстановку и не в полной мере владеет процессом.





Рассмотрим проблему обратной связи через призму военного управления СВО.

Можно быть уверенным, что российский Генштаб отправил своих офицеров и генералов «на места». В итоге в подвалах штабов на передовой на одного-двух озабоченно оглядывающих карты, заваривающих чай и кофе офицеров-генералов стало больше.

Теперь оценим, как подобная задача была решена в Великой Отечественной Войне.

Советской армии крайне повезло, что одним из её командиров, в том числе руководившим и Генштабом, был человек, глубоко понимавший роль и значение системных, а не персонифицированных решений. Вероятно, свою роль сыграл не только богатый общевойсковой опыт, но и руководство подразделениями военной разведки.

Маршал Шапошников создал так называемую Группу офицеров Генерального штаба. Изначально расчёт был следующий: два человека на фронт, три на армию и два на дивизию. Итого 1124 офицера. При тотальном дефиците личного состава в 1941-1942 гг. численность была 7%. К маю 1942 г., штат группы сократили до 392 человек, приведя ее к реальности.

Как проходил инструктаж и постановка задач офицеров группы? По воспоминаниям её участников, задача звучала следующим образом: "Генеральному штабу чрезвычайно важно знать истинное положение и состояние войск, ведущих сейчас очень тяжёлые бои, а мы и есть те люди, которым специально поручается докладывать об этом непосредственно с места сражений". Это значит, что офицеры группы непрерывно объезжали позиции и по выделенным средствам закрытой связи докладывали в штаб объективную обстановку.





По воспоминаниям одного из офицеров группы, генерала Грибкова:

«Просчёты высшего руководства часто складывались из-за несвоевременности докладов подчиненных штабов и войск, искажения хода и результатов действий. Командный и политический состав, случалось, умышленно замалчивал факты реальной действительности, усматривая в них собственную вину и боясь крайних мер наказания, вызванных общими неудачами на фронтах. Чего требовал от нас Генеральный штаб? Повышения достоверности и оперативности информации».

И пока подобные инструменты не будут применены в СВО или в том, что придёт ей на смену, руководство не будет знать своей армии, а значит не приобретет способность пользоваться и управлять ей надлежащим образом.

Клаузевиц:

«Многие донесения, получаемые на войне, противоречат одно другому; ложных донесений еще больше, а основная их масса – мало достоверна. От военного работника в данном случае требуется известная способность различать, которая дается только знанием дела и людей и здравым суждением. При оценке различных сведений надлежит руководствоваться их вероятностью. Затруднения бывают уже значительными при составлении первоначальных планов, разрабатываемых в кабинетах, вне подлинной сферы войны. В суматохе военных действий они несравненно больше: там одно известие нагоняет другое; счастье еще, когда их противоречивость устанавливает известное равновесие и вызывает взаимную критику. Гораздо хуже для неопытного человека, когда случай отказывает ему в этой услуге: одно известие начинает подкреплять, подтверждать и преувеличивать другие, картина раскрашивается все новыми красками, наконец он оказывается перед необходимостью принять поспешное решение: последнее вскоре будет признано глупостью, а сведения, его вызвавшие, – ложью, преувеличением, ошибкой и пр. Короче говоря: большинство известий ложны, а человеческая опасливость черпает из них материал для новой лжи и неправды. Как общее правило всякий скорее способен поверить плохому, чем хорошему; каждый склонен несколько преувеличивать плохое. Грозящие опасности, о которых подобным образом доносят, похожи на морские волны, которые хотя и уносятся сами, но снова возвращаются без всякого видимого повода. Непоколебимо уверенный в превосходстве своего внутреннего знания начальник должен стоять, как скала, о которую разбиваются волны сомнений. Это нелегкая роль; кто от природы не одарен хладнокровием, не закален боевым опытом и не тверд в своем суждении должен принять за правило насильно, т.е. вопреки своим внутренним убеждениям отворачиваться от опасений в сторону надежд; только этот путь позволит ему сохранить истинное равновесие. Правильная оценка этих затруднений, составляющих одно из главных трений на войне, дает возможность видеть дело в совершенно ином свете, чем оно представлялось вначале. Впечатления чувств сильнее представлений разумного расчета, и это заходит так далеко, что почти ни одна сколько-нибудь крупная операция не выполнялась без того, чтобы командующему армией на первых же шагах не приходилось побеждать внутри себя вновь возникающие сомнения. Поэтому-то люди заурядные, следующие посторонним внушениям, обычно делаются нерешительными на месте действия. Обстоятельства им кажутся иными, чем они предполагали, и притом тем более, чем сильнее они продолжают поддаваться чужим внушениям. Но и тот, кто сам наметил план и смотрит на все собственными глазами, легко сбивается со своего первоначального мнения. Твердая уверенность в себе должна вооружить начальника против кажущегося напора данного момента. Его прежнее убеждение подтвердится при дальнейшем развертывании событий, когда кулисы, выдвигаемые судьбой на авансцену войны, с их густо намалеванными образами различных опасностей отодвинутся назад и горизонт расширится. Это – одна из великих пропастей, отделяющих составление плана от его выполнения».

Особенно в этой связи следует подчеркнуть, что ключевым показателем эффективности последующих решений, событий и процессов является скорость.

Известный армейский принцип – «не торопись выполнять команду, потому что может последовать приказ о её отмене», «решение должно отлежаться, утро вечера мудренее» -- хорош в условиях мирного времени и «византийского» способа управления.

Боевые действия эту логику не приемлют, а барское отношение к военным действиям даёт болезненные, а зачастую, и трагические последствия.





Немаловажным представляется вопрос обратной связи не только в тематике военного управления, но и полнокровного обеспечения фронта.

Как мы уже упоминали, 21 октября 2022 года президентом Путиным «для координации органов и ведомств при решении вопросов материально-технического снабжения и логистики вооружённых сил в зоне СВО» создаётся Координационный совет при правительстве России по обеспечению потребностей войск.

Состав – силовики, члены правительства. Функция – материально обеспечить фронт. Этот процесс особенно показателен. Материально обеспечить не до начала СВО, а через восемь месяцев после. Наверное, один из основных показателей, что «что-то пошло не так».

Вопрос: где же в таком решении обратная связь? В теории можно было бы говорить, что её организуют силовики. Но тогда следующий вопрос: а чем же тогда отличается это решение от системы, где они её так же до этого обеспечивали?

Если теперь ситуация пришла к сложившимся системным проблемам – значит, у силовиков в их работе на самом деле имеет место система контроля, которую часто путают с обратной связью.

Любой чекист здесь сделает остановку и разъяснит, что не должен вмешиваться в дела организаций за исключением его компетенции, т.е. всяких видов контрразведки и коррупции. И тут будет ловушка, в которую попадают многие руководители. Представление о наличии тайных знаний, доступа к личной, а часто и интимной информации формирует иллюзию полной осведомлённости.

Но это не так. Как боец пойдёт в бой? Аморальные часто идут первыми. Моральные же в обычной жизни, удобные и политически надёжные, в бой не идут. Или идут моральные, а аморальные нет. Или распадаются подразделения. Или оголяется фронт. Или по отчётам всё хорошо, но нет ничего. Или всё есть, но не обучены пользоваться. Или нет взаимодействия. Или есть, но нет техники. Или есть, но брошена и т.д. и т.п. Поэтому без участия фронта подобные системы сродни профанации.





Здесь, кстати, крайне важным, стратегически и принципиально важным является вопрос связи.

Во всей нашей аналитике важно понять следующее: никакой цели механического описания проблем СВО у нас нет. Это важно подчеркнуть ещё раз. Одна из главных наших задач – в безбрежном море недостатков, горестей и проблем увидеть наиболее значимые, переломные, те, что принято называть системообразующими.

Несомненно, к таковым относится вопрос средств связи.

Дети, играя в войну, мечтают стать спецназовцами, десантниками, танкистами и летчиками. И лишь соприкоснувшись с войной как таковой, люди узнают кто там главный. Несомненно, одним из таковых является связист. Анализ срывов выполнения боевых задач, дезертирства, попадания в плен, «дружественного огня» всегда одной из важных, а часто и ключевых составляющих выявляет проблему надёжных систем связи.

«Подъезжаем к Кременной. Последняя колонна как раз заходит в город со стороны Торского. В небе нарезают круги боевые самолёты, по ним работает ПВО. За этим воздушным противостоянием равнодушно наблюдают парни на БТРе с надписью «Братск». - Да всё как всегда, - констатируют мужики. – Связи между разными соединениями толком нет. Что у соседей происходит, никто понять не может. Пока допросишься работы артиллерии по нашим целям через многоступенчатую систему докладов, целей уже и след простыл».

При анализе реальных проблем со связью крайне важно удержаться от соблазна механической инвентаризации и последующих констатаций наличия/отсутствия. Подобные сложные вопросы требуют комплексной оценки не только наличия того или иного материального гаджета, но и практики его применения, системы ремонта и замены, алгоритмов документального сопровождения, и, конечно же, процессов обучения и внедрения. Прошло достаточно боев и боевых ситуаций, чтобы сделать адекватный анализ.

Но представим, как в теории этот анализ будет выглядеть в логике докладов военный штаб – спецслужба. Армейцы напишут про нормы достаточности, снабжённости по складам, проведённым на бумаге инструктажам-отчётам, и прочитавший это фронтовик будет поражён, насколько он был обеспечен и укомплектован там, где кроме «калаша» и промедола ему не выдали ничего, а ужас нескоординированности, информационной глухоты приводил к "дружественному огню", панике, нерешительности.





В это же время спецслужбы составят детальный документ, где, к примеру, будут описаны усилия и результаты по обнаружению вражеских шпионов, критические оценки всей коррупционной системы с отдельными обстоятельствами, детально изложены случаи воровства материальных ресурсов связи и уязвимости техники, доложено о принимаемых оперативных мерах и фактах профилактики, которые, несомненно, были на пользу, но почему-то не остановили отступление, как не остановили и массовую гибель от нескоординированности, отсутствия или несвоевременного доклада разведданных и, опять же, отсутствия взаимодействия с соседями, артой и остальными. Да и не могли остановить, не та функция. Всё. Они тоже свою работу выполнили.





Поэтому тема средств связи – не одна из многих. Это сквозная история, решение которой качественно меняет обстановку на фронте. Как и нерешение.

И решение этой задачи нужно выделять в ключевое и самостоятельное направление деятельности.





Отдельно при оценке динамики и перспектив происходящего следует упомянуть состояние общества. Существует иллюзия, что вхождение в боевые действия для общества меняет лишь эстетику управления и поведения. Это не так. В мирное и военное время задействуются совершенно разные мотивационные уровни. В обычной жизни – это успех, тщеславие, стабильность, самореализация. Война же активирует совершенно иную базу – жизнь и смерть как таковую, заставляя социум переоценивать собственный потенциал и представления о правителях, их право и легитимность, пределы управленческого воздействия.

До поры до времени эти процессы развиваются в накопительном режиме и не представляются столь уж кардинальными. Это обманчивое впечатление.

По этой причине управление обществом в условиях СВО по принципу «главное ничего не менять, держать строй, потому что если поползёт где-то, то поползёт везде», хоть и имеет своё законное право на существование с точки зрения тактического периода условной стабильности, но в долгосрочной перспективе грозит болезненными последствиями. Что самое простое может сделать элита? То, что ей так не нравится. Чуть меньше имитации, чуть ближе к обществу. Это не сакральный, а вполне прагматичный подход самовыживания в новых условиях.





Потому что другой угрозой является рассинхронизация элементов государственной машины. В таких экстремальных условиях зачастую можно наблюдать интересный эффект. Все элементы государственной машины работают в принципе хорошо, довольно ритмично, или уж точно не хуже, чем раньше.

Однако при этом наращивается трение между элементами и узлами этой машины, происходит резкое изолирование в логике деятельности госинститутов. Такая динамика имеет место на фоне призывов к сплочённости, заявлений о небывалом единстве. Однако в условиях неопределённости каждый из элементов (корпоративных институтов) начинает жить своей жизнью в режиме государственной целесообразности так, как он её понимает с учётом корпоративных стереотипов. Это накапливает управленческое трение, которое, как известно, есть «сила, возникающая при соприкосновении тел и препятствующая их относительному движению».

Этот процесс находится в постоянном движении и в обычное время, но военные обстоятельства – содержательный катализатор. Всё бы ничего, часто это даже инициирует очистительные процессы, которые, однако, без качественного переосмысления подходов к военной составляющей могут лишь усугубить или вскрыть политический кризис.





И ещё один важный и часто упоминаемый деструктивный фактор СВО – это ложь или так называемое «вранье».

Стало модным призывать говорить правду.

Как заявлял об отступлении под Красным Лиманом депутат Государственной думы России, бывший командующий 58-й армией генерал-лейтенант Гурулев: «С точки зрения военного я не могу объяснить сдачу Лимана. Это не скоротечный бой был. Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку. Проблема в повальном вранье, докладе «хорошей обстановки». Эта система идёт сверху вниз».





Таким образом у вранья, очевидно, есть вектор, который указывает направленность.

Если система вертикально интегрированная, то и вектор вертикальный. Самое простое, если бы он шёл снизу вверх. Или был бы горизонтальным.

Но мы имеем даже не процесс «сверху вниз». Мы имеем циклические встречные потоки, замыкающиеся в самостоятельную квазисистему.

Без идентификации этой системы, определения субъектов, объектов, институциональных правил функционирования, детерминант и ключевых точек, её разрушение сомнительно.

А подобные призывы к прекращению вранья – лишь абстракция. Чтобы сделать настоящие выводы и что-то изменить, нужно тогда определить в чём же неправда. Без тщательного диагноза лечения не будет.

Итак, каково же оно, то самое враньё? В чём оно заключается?

Вероятно это:

- враньё о победах. Привыкли чужие победы считать своими.

- враньё о поражениях. С Донбасса и других войн сохранилась практика замалчивания и сокрытия потерь.

- враньё о боевых действиях, их ходе и процессах.

- враньё о своём командирском участии в процессах.

- враньё об обеспеченности и сопутствующее покрывание хищений.

- враньё о действиях врага.

- враньё в докладах о коллегах и сослуживцах как элемент круговой поруки.

- враньё о своём боевом потенциале, потому что это расходится с предыдущими докладами и концепцией руководства.





И тогда ещё возникает важный и ключевой вопрос: а почему, собственно, столь массово врут?

И ещё важнее: что будет если не будут врать?

Есть ли в этом процессе ложь во благо?

Как себя оправдывают?

Именно ответы на такие вопросы должны влечь формирование адекватных упредительных и рефлексивных мер. Иначе неадекватные реальному пониманию жесты будут лишь усугублять проблемы.





Но если всё же говорить об относительно целостных мерах в СВО, то представляется следующая логика:

1. Промышленность. Выход из имитационного состояния.

2. Элита должна идти на фронт.

3. При взятии под контроль новых территорий, в неустойчивых районах необходимо создавать подконтрольные «местечковые княжества». То, что легко оставляется в рамках военной логики, – за это местный князек будет биться за своё до конца. Если бы обороной Горловки в 2014 году руководили по лекалам СВО, то шансов на её удержание не было бы никаких.

4. Создание ополчения. Структура теробороны на местах. Это резерв для фронта и мобилизация общества.

5. Связь. Нужна концепция связи войск. Желательно -- отдельная федеральная служба связи (нет необходимости возрождать ФАПСИ. Достаточно именно связи).

6. Возродить полнокровный, независимый от сиюминутных «хотелок» спецназ и настоящие ДРО.

7. Начать внедрять тактические системы управления боем.

8. Огонь по штабам. Трибуналы.

9. Создание самостоятельной службы военной контрразведки. Должен появиться аналог комиссара с полномочиями.

10. Будённого с Ворошиловым должны сменить Жуков с Тухачевским.

11. Необходимо перезагрузить систему военного госзаказа и логистики. В этот процесс должны быть вовлечены гуманитарщики, снабжающие фронт. Военно-промышленная комиссия России, должна измениться, обеспечить присутствие в СВО, в её составе должны быть участники СВО, а она сама должна трансформироваться в промышленный центр обеспечения СВО.

12. Новая медийная искренность. Нужны неофициальные спикеры.

13. Структура армейского управления и полномочий должна измениться в логике формирования механизмов обратной связи.

14. На новых территориях должна измениться структура ВГА. Все передовые населённые пункты должны стать крепостями.

15. Гражданские строители должны участвовать в строительстве инженерных сооружений на передовой.

16. Подготовка стратегического «резерва прорыва», а не только затыкание дыр. Гринфилд – с 20 процентами от личного состава. С лучшей техникой и связью, с предварительной отработкой боевых задач. Подготовку изначально привязать к задачам.

17. Колоть врага изнутри. Оставить надежду лишь на фронт, терпение и ресурс народа как панацею. Без активной внутренней работы в Украине победа будет неподъёмно тяжела.





Конечно, этот драфт – не алгоритм победы как таковой. Лишь скелет для оптимизации процессов. Сама победа теперь только на фронте.

И, конечно, все эти меры очевидны лишь при таком же очевидном целеполагании. Целеполагании победы. Если же реальной целью является что-то ещё – стабильность внутренней системы, баланс, обеспечение политических решений, учёт интересов центров силы, результаты кулуарных, в том числе и внешних договоренностей, гальванизация и приемлемое стагнирование экономики и социальной жизни при отсутствии иных инструментов устойчивого развития и т.п. – тогда, конечно же, будут приниматься другие решения.





Ну и, напоследок, про попытки минимизировать издержки СВО.

Война или её концентрат — это аукцион смерти, в котором победитель платит всё, а проигравший платит больше. Поэтому лучше сейчас заплатить всё. Наивно считать, что войне можно заплатить лишь оброк и десятину. Она своё возьмёт в любом случае. Не будьте наивным. Оглянитесь. И платите.